Интересные факты о волосах и как сократить их выпадение сообщила врач

Выпадение волос – частая проблема многих людей. И для ее решения стоить помнить, что подлинная забота об их здоровье заключается не в походах в салоны красоты, а в правильном уходе. Zakon.kz побеседовал с врачом и узнал, в чем секрет густой и крепкой шевелюры.

Врач-терапевт Алматинской многопрофильной клинической больницы Назым Жакипова рассказала, что в среднем у человека на голове от 100 тыс. до 150 тыс. единиц волос. Они могут иметь разную текстуру и цвет, что зависит от множества факторов, включая наследственность и этническое происхождение. В целом около 70% землян имеют темный цвет волос, хотя оказалось, что самым желаемым оттенком является блонд. А вот что касается рыжего, он самый редкий, и его даже связывают с мутацией в гене.

По ее словам, женские волосы живут пять лет, а мужские – два года. Все дело в эстрогене, который отвечает за жизнедеятельность каждого волоска. Этого гормона в мужском организме значительно меньше.

В среднем волосы растут на 1-1,5 см в месяц. Влияние частых стрижек, а тем более лунного календаря, научно не доказано. А вот то, что в теплое время года они растут быстрее, – вполне реально. В целом их максимальная длина достигает 60-90 см, но везунчики с хорошей генетикой могут похвастаться длиной своей пряди в 150 см. А вот если говорить о неприятном: ежедневно человек теряет до 150 волос.

"Если у вас выпадает от 50 до 150 волос в день, вы "вписываетесь" в норму, но это весьма условное понятие. Норма – это когда на месте выпавших волос появляются новые. По мере их роста вы начинаете замечать в прическе "балапан шаш", которые не любят укладываться. Если их нет, а шевелюра продолжает редеть, нужно бить тревогу". Назым Жакипова

Причин на то много: гормоны, наследственность, стресс, нехватка витаминов, болезни кожи головы, неправильный уход или питание. Иногда даже обычная усталость может отразиться на волосах. Да и экология сейчас не в пользу здоровья.

"Не пытайтесь самостоятельно остановить выпадение волос, это не только трата времени, но и волос, которые могут не вернуться. Лучше сразу идти к трихологу или хотя бы к дерматологу. Они обследуют состояние кожи головы, потом проведут обследование. Часто назначают общий анализ крови, гормоны, ферритин (это показатель запасов железа), витамин D, и обязательно надо проверить щитовидку". Назым Жакипова

Назым Жакипова отмечает, что в данном вопросе стоит следить за питанием, подобрать правильный уход, не злоупотреблять плойками и утюжками, пить витамины по назначению врача. Можно прибегать к косметологическим процедурам, но быть предельно осторожными в этом.

"Стресс, плохой сон, загрязненный воздух, неправильное питание – все это ослабляет организм, и волосы одними из первых реагируют: становятся ломкими, тусклыми и выпадают. Сильный нагрев (утюжки, фен), солнце, мороз, окрашивание, частое осветление – все это ослабляет волосы. Лучше защищать, не пересушивать и пользоваться средствами с защитой. Мезотерапия и похожие процедуры могут работать, но не для всех. У кого-то хороший эффект, у кого-то почти незаметный. Все зависит от причины выпадения и подбора правильной терапии". Назым Жакипова

А вот рыба, орехи, яйца, зелень, авокадо, ягоды, цельные злаки – все, что содержит белок, железо, витамины группы В и омега-3, безотказно сыграют в пользу вашего здоровья. Еще помогут масла (репейное, кокосовое, касторовое), маски с медом или кефиром. Но они больше ухаживают за стержнем волоса, чем решают проблему выпадения, говорит собеседница.

Врач рекомендует мыть волосы по мере их загрязнения. У кого-то это каждый день, у кого-то раз в три дня. Главное – подобрать мягкий шампунь, подходящий типу кожи головы.