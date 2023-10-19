Советы бородачам: как сохранить бороду чистой и здоровой

Специалисты рассказали? как следить за бородой, чтобы она не стала местом для скопления бактерий и загрязнений, сообщает Zakon.kz

Как отметили в "Роспотребнадзоре" борода стала популярным трендом среди мужчин в последние годы. Однако, необходимо помнить, что борода требует регулярного ухода и внимания.

Борода может стать прекрасным местом для скопления бактерий и загрязнений. Она может собирать в себе продукты питания, пыль, мусор, а также на ней могут оседать кожные частицы и капли слюны. Все это может привести к возникновению неприятного запаха, раздражения кожи и появлению прыщей, есть риск развития различных инфекций или грибковых заболеваний.

Как сохранить бороду чистой и здоровой:

Регулярно мойте бороду с использованием специального шампуня или мыла для бороды;

Регулярная чистка бороды с помощью гребня или расчески поможет убрать скопившиеся частицы пыли и сделает волосы более управляемыми;

Не забывайте о регулярном подравнивании и стрижке бороды, чтобы сохранить ее аккуратной и эстетичной, и устранить секущиеся кончики;

Следует дополнительно промывать после курения, приема пищи или уличных прогулок, чтобы избежать запаха, отложившегося на волосах. Регулярное обновление полотенца, которым вы вытираете бороду, также предотвращает рост бактерий.

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