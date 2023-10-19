Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Советы бородачам: как сохранить бороду чистой и здоровой

Советы бородачам: как сохранить бороду чистой и здоровой Фото: pixabay
Специалисты рассказали? как следить за бородой, чтобы она не стала местом для скопления бактерий и загрязнений, сообщает Zakon.kz

Как отметили в "Роспотребнадзоре" борода стала популярным трендом среди мужчин в последние годы. Однако, необходимо помнить, что борода требует регулярного ухода и внимания.

Борода может стать прекрасным местом для скопления бактерий и загрязнений. Она может собирать в себе продукты питания, пыль, мусор, а также на ней могут оседать кожные частицы и капли слюны. Все это может привести к возникновению неприятного запаха, раздражения кожи и появлению прыщей, есть риск развития различных инфекций или грибковых заболеваний.

Как сохранить бороду чистой и здоровой:

  • Регулярно мойте бороду с использованием специального шампуня или мыла для бороды;
  • Регулярная чистка бороды с помощью гребня или расчески поможет убрать скопившиеся частицы пыли и сделает волосы более управляемыми;
  • Не забывайте о регулярном подравнивании и стрижке бороды, чтобы сохранить ее аккуратной и эстетичной, и устранить секущиеся кончики;
  • Следует дополнительно промывать после курения, приема пищи или уличных прогулок, чтобы избежать запаха, отложившегося на волосах. Регулярное обновление полотенца, которым вы вытираете бороду, также предотвращает рост бактерий.

Ранее мы писали о том, когда выпадение волос – повод бить тревогу.

Читайте также

Врач назвала три ошибки, быстро уносящие молодость и здоровье женщин после 30 лет
Врач назвала три ошибки, быстро уносящие молодость и здоровье женщин после 30 лет
Почему выпадают волосы, рассказала врач
Врач объяснила, когда выпадение волос – повод бить тревогу
Стилист назвал самую нужную вещь в гардеробе на осень
Стилист назвал самую нужную вещь в гардеробе на осень
Елена Вебер
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Мальчик и девочка
Я тебя не понимаю: почему казахский язык до сих пор знают не все казахстанцы и при чем здесь экономика
Ерке Есмахан показала "сумку в роддом" от Raim
Ерке Есмахан показала "сумку в роддом" от Raim
Казахстан кино прокат
Скандал с прокатом фильма "Міржақып. Оян, Қазақ" прокомментировала Балаева
Казавтожол вернет 69 тысячам водителей деньги за проезд по платным дорогам
"КазАвтоЖол" вернет 69 тысячам казахстанцев деньги за проезд по платным дорогам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления