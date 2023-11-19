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Врач рассказала об опасности посковидного синдрома

Врач рассказала об опасности посковидного синдрома Фото: freepik
Российский врач-инфекционист Елена Мескина заявила, что COVID не покидает организм полностью, а возникает посковидный синдром, сообщает Zakon.kz

Как отметила Мескина в беседе с "Вечерней Москвой" возбудитель заболевания может долго находиться в спящем режиме. При этом частицы вируса цепляются за разные органы и атакуют клетки. Например, они могут повреждать ткани легких, сердца, кровеносных сосудов, головного мозга, почек, желудка и кишечника.

По ее словам признаком того, что вирус живет в человеке, является резкое развитие хронических недугов, которые до заражения коронавирусом никак себя не проявляли, сообщила врач. Например, сахарный диабет, заболевания сердца и органов дыхания.

Врач отметила, что явным показателем того, что коронавирус не выведен из организма полностью, является также развитие фиброза легких. Из-за воздействия частиц вируса на легочную ткань она начинает разрастаться и покрываться рубцами. Пораженные области компенсируются не полностью, и на многих участках легких рубцы остаются навсегда.

Среди прочих последствий влияния вируса — тромбозы, воспаление мышц сердца, инфаркты и инсульты, перечислила Мескина.

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