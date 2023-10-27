Назван неожиданный способ победить сезонную депрессию

Российский врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор Роман Бузунов рассказал, как победить сезонную депрессию без лекарств. По его словам, эффективным методом лечения является светотерапия, сообщает Zakon.kz.

Специалист уточняет, что если человек с утра не может встать, весь день чувствует упадок сил, а настроение на нуле, скорее всего, у него сезонная депрессия.

Причина, как отмечает Бузунов в беседе с "АиФ", кроется в том, что осенью сокращается световой день. К декабрю и вовсе наступает так называемая офисная полярная ночь.

"Человек выходит из дома на работу, еще темно, возвращается из офиса домой – уже темно. Так люди могут целыми днями вообще не видеть дневного света. Плюс к этому, повышенная пасмурность. Все это способствует развитию сезонного аффективного расстройства, или сезонной депрессии. Это реальный диагноз, связанный с недостатком солнечного света, уменьшением продукции серотонина – гормона счастья". Роман Бузунов

Бузунов подчеркивает, что расстраиваться не стоит, а лучше организовать светотерапию.

Первый способ – приобрести специальные лампы очень яркого света, которые дают освещенность, равную 5-10 тыс. люксов.

Другой вариант – специальные очки с источником света. Сверху в оправу встроены лампочки, которые светят в глаза голубоватым или зеленоватым светом тоже под 45 градусов.

"В любом случае днем, во время работы, желательно включать яркие офисные лампы мощностью 5500-6500 К (К, или Кельвины – единица измерения цветовой температуры), которые дают холодный белый свет. А к вечеру, наоборот, чтобы свет становился помягче, желтоватого спектра – это лампы с маркировкой 1700-2500 Кельвинов". Роман Бузунов

В заключении врач добавляет:

"Чрезвычайно важно не забывать про физическую нагрузку. Уделяйте спорту по 30-40 минут хотя бы два, а лучше 3-4 дня в неделю. Это поможет не только снизить риск сезонной депрессии, но и улучшить сон".

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