Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП на шахте Костенко #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Все просто: как побороть стресс на работе

Все просто: как побороть стресс на работе Фото: pixabay
Даже если вы любите свою работу, наверняка время от времени чувствуете себя выжатым, как лимон. Психолог Ольга Романив рассказала Zakon.kz, к чему может привести стресс на работе и как с ним справляться.

По словам специалиста, постоянное напряжение повышает уровень адреналина, что способствует артериальной гипертензии и может повлиять на работу сердечно-сосудистой системы.

Романив подчеркивает, что стресс на работе может вызывать:

  • повышенную тревожность,
  • депрессивное состояние,
  • эмоциональное выгорание,
  • проблемы со сном,
  • снижение уровня счастья и удовлетворенности жизнью.

Кроме того, как говорится в публикации АиФ, продолжительный стресс на работе однозначно сказывается на отношениях с коллегами и руководством. И, самое главное, он в конечном итоге распространяется на личную жизнь.

Как же можно успокоить себя прямо на рабочем месте

Психолог рекомендует использовать несколько техник:

  • Глубокое дыхание. Постарайтесь найти несколько минут и сосредоточьтесь.
  • Растяжка. Попробуйте потянуться вправо/влево корпусом, сделайте шейную гимнастику. Можно встать и сделать скручивания: с выдохом вытянуться за макушкой в пол, а на вдохе аккуратно раскрутиться, подняв голову в последнюю очередь.
  • Мини-перерывы. Обязательно делайте регулярные перерывы в течение рабочего дня на 10-15 минут. Прогуляйтесь по офису, поприседайте, а еще лучше – выйдите на свежий воздух.
  • Ментальная пауза. По возможности найти тихое место, закрыть глаза на несколько минут, сосредоточиться на своем дыхании – вдохах и выдохах.
"Продолжительный стресс на рабочем месте явно говорит о том, что пора что-то изменить в жизни: возможно, работу, а, возможно, и себя. Обязательно подумайте об этом и, если стресс не прекращается и вы не знаете, как действовать дальше, обратитесь за помощью к психологу".Ольга Романив

Еще одним полезным действием для борьбы со стрессом может стать установление личных границ с коллегами и начальством.

"Учитесь говорить "нет", планируйте свое время и приоритезируйте задачи, чтобы избежать перегрузки работой. И учитесь ставить на первое место себя, а не свои переживания".Ольга Романив

Ранее российский врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор Роман Бузунов рассказал, как победить сезонную депрессию без лекарств. По его словам, эффективным методом лечения является светотерапия.

Читайте также

Топ-8 домашних упражнений для осенних и зимних холодов
Топ-8 домашних упражнений для осенних и зимних холодов
Почему школьникам сложно учиться с утра
Почему школьникам сложно учиться с утра
Для кого в ближайшие месяцы откроется широкое финансовое окно
Для кого в ближайшие месяцы откроется широкое финансовое окно
Анастасия Московчук
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
шахтер
"АрселорМиттал" подтвердил переход компании в собственность Казахстана
Для кого в ближайшие месяцы откроется широкое финансовое окно
Для кого в ближайшие месяцы откроется широкое финансовое окно
преследование евреев
В Махачкале толпа взяла штурмом аэропорт в поисках пассажиров из Тель-Авива
обмен валют
Курсы валют в обменниках Казахстана на 29 октября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления