Все просто: как побороть стресс на работе

Даже если вы любите свою работу, наверняка время от времени чувствуете себя выжатым, как лимон. Психолог Ольга Романив рассказала Zakon.kz, к чему может привести стресс на работе и как с ним справляться.

По словам специалиста, постоянное напряжение повышает уровень адреналина, что способствует артериальной гипертензии и может повлиять на работу сердечно-сосудистой системы.

Романив подчеркивает, что стресс на работе может вызывать:

повышенную тревожность,

депрессивное состояние,

эмоциональное выгорание,

проблемы со сном,

снижение уровня счастья и удовлетворенности жизнью.

Кроме того, как говорится в публикации АиФ, продолжительный стресс на работе однозначно сказывается на отношениях с коллегами и руководством. И, самое главное, он в конечном итоге распространяется на личную жизнь.

Как же можно успокоить себя прямо на рабочем месте

Психолог рекомендует использовать несколько техник:

Глубокое дыхание. Постарайтесь найти несколько минут и сосредоточьтесь.

Растяжка. Попробуйте потянуться вправо/влево корпусом, сделайте шейную гимнастику. Можно встать и сделать скручивания: с выдохом вытянуться за макушкой в пол, а на вдохе аккуратно раскрутиться, подняв голову в последнюю очередь.

Мини-перерывы. Обязательно делайте регулярные перерывы в течение рабочего дня на 10-15 минут. Прогуляйтесь по офису, поприседайте, а еще лучше – выйдите на свежий воздух.

Ментальная пауза. По возможности найти тихое место, закрыть глаза на несколько минут, сосредоточиться на своем дыхании – вдохах и выдохах.

"Продолжительный стресс на рабочем месте явно говорит о том, что пора что-то изменить в жизни: возможно, работу, а, возможно, и себя. Обязательно подумайте об этом и, если стресс не прекращается и вы не знаете, как действовать дальше, обратитесь за помощью к психологу". Ольга Романив

Еще одним полезным действием для борьбы со стрессом может стать установление личных границ с коллегами и начальством.

"Учитесь говорить "нет", планируйте свое время и приоритезируйте задачи, чтобы избежать перегрузки работой. И учитесь ставить на первое место себя, а не свои переживания". Ольга Романив

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