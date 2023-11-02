Кофе: когда и сколько пить, чтобы получать от напитка пользу

Российский врач-терапевт Татьяна Дорошенко рассказала о полезных свойствах кофе и нормах употребления, которые способны улучшить самочувствие, сообщает Zakon.kz.

Кофе обладает антиоксидантными свойствами, а также несет большую пользу для сердечно-сосудистой системы, но только при умеренном и правильном его употреблении, говорит врач Дорошенко в разговоре с Life.

"Для практически здоровых людей кофе, хочу подчеркнуть, при умеренном употреблении, выступает как антиоксидант и профилактическое средство, снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, уменьшает вероятность возникновения инфарктов и инсультов. Оптимальной считается доза кофеина не более 400–500 мг в день, в среднем это три чашки кофе". Татьяна Дорошенко

Врач отмечает, что лучше выбирать зерновой кофе, так как сублимированный может повышать кислотность ЖКТ и вызывать изжогу и другие неприятные последствия.

Кроме того, стоит помнить, что кофе может усилить уже существующие патологии, особенно в детском возрасте. Так, при склонности к тахиаритмии употребление напитка может привести к учащенному сердцебиению и внезапной смерти в результате остановки сердца. Если у подростка есть артериальная гипертензия, тахиаритмия, то лучше не пить кофе совсем или пить не более одной чашки в день.

Не стоит пить кофе детям до 16 лет, так как нервная система в этом возрасте еще не окрепшая, что может вызывать излишнее напряжение, стресс, нарушение сна и быстрая утомляемость, снижение реактивности иммунной системы, более тяжёлая переносимость сезонных вирусных инфекций и других заболеваний.

С осторожностью стоит относится к кофейным напиткам и тем, у кого есть заболевания сердечно-сосудистой системы, повышенное артериальное давление, аритмия, а также заболевания желудочно-кишечного тракта: гастрит и язвенная болезнь.

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