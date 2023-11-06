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Избавиться от килограммов и выжить: чем опасны жиросжигатели

Чем опасны жиросжигатели Фото: unsplash
Большинство представительниц прекрасной половины человечества, стремящихся быстро распрощаться с лишними килограммами, используют для похудения жиросжигатели. К каким последствиям может привести такой способ борьбы с лишним весом, рассказала Zakon.kz врач-эндокринолог Елена Прокопенко.

Она отметила, что добавки для сжигания жира делятся на два типа: стимулирующие расщепление жира и подавляющие появление новых жиров.

По мнению врача, при приеме БАДов у человека может наблюдаться повышение уровня энергии, а также снижение аппетита.

При этом Прокопенко отмечает, что важно обращать внимание на состав.

"Большинство из них содержат кофеин, экстракт зеленого чая и зеленых кофейных зерен, капсаицин (вещество, присутствующее в перце чили, кайенском и красном перце), фукоксантин, L-карнитин, таурин, соли хрома, конъюгированную линолевую кислоту и др".Елена Прокопенко

Чем больше в препарате жиросжигателей, тем выше риск непредсказуемости поведения БАДа в организме человека.

Как следует из публикации АиФ, эксперт советует обязательно консультироваться с медиками перед началом приема БАДов. Кроме того, нужно отдавать предпочтение многокомпонентным добавкам, строго следуя предписаниям и дозировке, назначенным врачом.

"Потенциально возможные побочные эффекты от приема жиросжигателей – раздражительность, бессонница, учащенное сердцебиение. Нередко отмечаются и серьезные проблемы – повреждение почек, печени или нарушение работы сердечно-сосудистой системы".Елена Прокопенко

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