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Врач назвала лучшее время для завтрака, обеда и ужина

Врач назвала лучшее время для завтрака, обеда и ужина Фото: pixabay
Нутрициолог Татьяна Забалуева отметила, что есть нужно три раза в день, а также делать перекус при необходимости, например, между завтраком и обедом, сообщает Zakon.kz.

По информации "Беларусь сегодня", нутрициолог посоветовала есть три раза в день, а при необходимости между завтраком и обедом либо обедом и ужином делать перекус.

"Завтрак должен быть с 7 до 9 утра, обед – с 12 до 14, а ужин – с 17 до 19. Можно включить один перекус, например, между завтраком и обедом. Это могут быть фрукты либо полезные сладости. Либо можно сделать перекус между обедом и ужином, но тогда он должен быть очень легким", – отметила Татьяна Забалуева.

Специалист по правильному питанию посоветовала во время перекуса между обедом и ужином есть что-нибудь белковое.

"Ни в коем случае такой перекус не должен быть углеводным. Кроме того, не рекомендуются жирные продукты. Помните, что перекус должен быть только один в течение дня, то есть либо между завтраком и обедом, либо между обедом и ужином", – заключила Татьяна Забалуева.

Ранее специалисты рассказали о продуктах, которые необходимо включить в утренний прием пищи, чтобы чувство бодрости длилось весь день.

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