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Врач назвала идеальный вариант ужина и рассказала, что нельзя есть в это время

Врач назвала идеальный вариант ужина и рассказала, что нельзя есть на ужин, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 07:54 Фото: pixabay
Российский врач-диетолог Татьяна Мещерякова перечислила продукты, которые категорически не подходят для ужина, сообщает Zakon.kz.

"Противопоказаны тяжелые жирные блюда и копчености: свинина, баранина, утка, гусь, а также сало и любые мясные полуфабрикаты вроде сосисок или сарделек. Желательно исключить бобовые: фасоль, горох, нут, чечевицу", – перечислила Мещерякова в комментарии "Газете.Ru".

Чтобы сбросить вес, избавиться от жировых отложений на животе, вечером нужно с осторожностью употреблять углеводы, подчеркнула Мещерякова. Даже если речь идет о сложных и полезных для здоровья углеводах (цельнозерновые крупы), блюда из них лучше употреблять в дневные часы, а не вечером.

Что касается простых, рафинированных углеводов, их употребление на ужин может повлиять на появление значительных излишков веса.

"Стоит отказаться и от простых углеводов (белый хлеб, сладкие десерты, конфеты, печенье, сдоба, сладкие напитки), а также от фруктов. Все они провоцируют выброс большой дозы инсулина, в дальнейшем эти "пустые" углеводы в качестве жира будут отложены в области живота и бедер".Врач-диетолог Татьяна Мещерякова

По мнению эксперта, идеальный вариант – овощной салат с небольшой порцией белого мяса или рыбы, либо горсть орехов.

Ранее другой эксперт рассказала, какие продукты опасно есть на ночь.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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