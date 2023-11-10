Миссия выполнима: кармическое предназначение каждого знака зодиака

Астрологи по звездам не только предсказывают будущее, но и могут поведать о том, какая миссия предназначена представителям всех знаков зодиака. Подробнее расскажет Zakon.kz.

Кармическое предназначение, миссия, программа. Можно называть это по-разному, но звезды настаивают: у каждого человека есть заложенная по рождению цель, пишет Bazaar.

Овны, уже с детства вы начинаете проявлять интерес ко всему роскошному, блестящему и перспективному. Это касается как имущества, так и людей. Но вам приходится часто обжигаться из-за нетерпения. А значит, вывод напрашивается сам собой: чем смиреннее вы будете ждать своего счастья, тем внушительнее оно будет.

Тельцы, ваше кармическое предназначение заключается в умении принимать мир и его людей такими, какие они есть. Несмотря на всю вашу мудрость, доброту и порядочность, вы нередко позволяете себе осуждение и однобокую критику. Увы, как только вы теряете контроль над мыслями, Вселенная вынуждена посылать вам суровые уроки.

Близнецы, вам приходится часто слышать от окружающих о том, какие вы сложные и неконкретные люди. Что уж там, ведь вы сами до конца не понимаете, кто вы есть. Удивительно, но это и есть ваша главная миссия в жизни – определиться. А для этого следует периодически замедляться и анализировать свои ощущения, а не заглушать их.

Раки, всю жизнь в вас борются две натуры – материалист и духовный человек. Отдавая предпочтение первому состоянию, вы, несомненно, достигаете высот, однако сердце ваше постоянно не на месте. Поэтому кармически вам предписано стремиться к внутреннему покою, который не зависит от мирских благ.

Львы, у вас могут быть тысячи личностных достижений, но кармически вы все еще будете оставаться в долгу. Ведь вам куда важнее вести к победам других людей, протягивая им руку помощи. В этом и заключается ваша истинная сила.

Девы, ваша главная черта характера – перфекционизм, бесспорно, помогает вам отличаться на фоне остальных. Но это и ваша преграда. Кармическое предназначение гласит, что вам необходимо научиться получать удовольствие от самого процесса, а не растрачивать энергию на детали, доводя их до совершенства. Жизнь ведь проходит.

Весы, близкие вас за то и ценят, что вы умеете принимать их со всеми недостатками. Но ответной любви от окружающих всегда будет мало вашему сердцу. Главная ваша задача – это научиться снисходительно относиться к самим себе. Поверьте, вы уже идеальны.

Скорпионы, вы ошибаетесь, если думаете, что ваш кармический долг – это стать мягче и добрее, потому что окружающие вас в прямом смысле демонизируют. Нет, это не так. В книге жизни вам предписано обуздать свою животную жажду к власти. Именно она провоцирует вас на грубость, с которой люди боятся столкнуться лицом к лицу.

Стрельцы, перед вами стоит непростая задача найти внутренний баланс. Ведь у некоторых на это уходит целая жизнь. К сожалению, вы не всегда чувствуете меру и часто перегибаете палку. Например, желая быть с тем или иным человеком, вы становитесь навязчивыми до тошноты, и наоборот, когда отношения вам наскучили, вы демонстрируете рвение к свободе без правил.

Козероги, по жизни вы отличные достигаторы, которые не видят препятствий. Но что за этим стоит на самом деле? Ваш кармический долг – это избавиться от чувства, что могло быть и лучше. Увы, но всякая победа вам кажется недостаточно яркой, потому что вы точно так же думаете и о себе.

Водолеи, вы постоянно ищете ответ на вопрос о том, как стать хозяином своей жизни. К поискам нередко подключаются коучи, психологи, тарологи и прочие специалисты в своей сфере, однако закрепить результат у вас все равно не получается. Все дело в том, что вам необходимо брать ответственность не за себя, а за других людей. Это и есть ваше предназначение – быть кому-то опорой.

Рыбы, вас сложно назвать великими лгунами, но недоговаривать и юлить вы умеете лучше всех. Безусловно, в определенных ситуациях и этот навык может быть полезен. Но, согласно кармическому предназначению, вам следует все же выбирать честность. Хотя бы для того, чтобы не обманывать самих себя.

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