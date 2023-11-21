Антибиотики без назначения врача: чем это грозит

С началом сезона гриппа и ОРВИ большинство традиционно применяют антибиотики, даже не проконсультировавшись с врачом. Главный внештатный специалист по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Минздрава России Роман Козлов объяснил Zakon.kz, можно ли так поступать.

Врач настоятельно просит запомнить, что ни при каких условиях нельзя назначать себе антибиотики самостоятельно. Этим должен заниматься только врач.

"Вы можете не знать, какие побочные явления могут проявиться именно у вас, а они весьма разнообразны – от сравнительно нетяжелых, например, сыпи, до угрожающих жизни анафилактических реакций. Во-вторых, пациент часто не учитывает лекарственные взаимодействия антибиотика с другими препаратами, которые он принимает. Ну, и, в-третьих, самостоятельное назначение антибиотиков может привести к развитию резистентности у микроорганизмов, что существенно осложнит лечение инфекций". Роман Козлов

По его словам, как отмечено в публикации "АиФ", если вам когда-то помог конкретный препарат, то нельзя начать пить его при схожих симптомах без назначения.

"Лекарство может не помочь, если инфекция будет вызвана другим микроорганизмом, с иной чувствительностью к антибиотикам". Роман Козлов

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