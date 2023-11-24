Врач рассказала, как организму может навредить соленая селедка

Российский врач-эпидемиолог Маргарита Провоторова заявила, что своим высоким содержанием соли селедка может вредить состоянию гипертоников, сообщает Zakon.kz

Тем не менее по словам Провоторовой, совсем отказываться от сельди в питании не стоит. Это ценный пищевой продукт, который помогает нам получить массу полезных веществ: белки, жирорастворимые витамины, ценные микроэлементы.

"Сельдь содержит более 20% полезных жиров (так же как форель, семга, нерка), которые поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы, а также входит в группу лидеров по содержанию витамина D и селена, что очень важно для нормальной работы иммунной системы", - поделилась эксперт с порталом "Доктор Питер".

Специалистка добавила, что благодаря употреблению сельди организм получает йод – элемент, от нехватки которого страдает большое число россиян. К тому же состав этой рыбы отличается наличием фосфора, витаминов Е и комплекса В, вдобавок – значительным количеством хорошо усвояемого белка и жирных кислот омега-3.

В то же время, констатировала Провоторова, селедка может вредить организму высоким содержанием соли

"Селедка бывает слабосоленая (не более 35 г на 1 кг), среднесоленая (не более 80 г) и крепкосоленая (110 г). Без предварительного вымачивания последнюю есть не рекомендуется. Избыток соли сделает ее крайне вредной для здоровья", - предупредила специалистка.

По ее словам норма потребления соли - 5-6 г в день, поэтому лучше выбирать селедку слабой соли и учитывать блюдо в рационе, досаливая другие блюда.

Ранее диетолог объяснил, чем опасны супы.