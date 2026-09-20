Какие привычки ускоряют старение организма

Врач Александр Умнов предупредил о том, что хронический недосып, курение, алкоголь, избыток сахара и малоподвижный образ жизни могут ускорять старение организма, сообщает Zakon.kz

В беседе с "Лентой.ru" он отметил, что регулярный сон менее семи часов мешает полноценному восстановлению, а курение и алкоголь негативно влияют на ткани и обмен веществ.

Ускорять возрастные изменения также способны несбалансированное питание, трансжиры и ультрапереработанные продукты. Длительное сидение ухудшает кровообращение и снижает мышечный тонус.

Отдельно специалист отметил вред ультрафиолета. Регулярное воздействие солнечных лучей повреждает коллаген и эластин и способствует фотостарению кожи.

По словам Умнова, на появление морщин могут влиять привычки вроде прищуривания, поджимания губ и трения глаз. Хронический стресс также способен нарушать процессы восстановления организма.

Врач добавил, что важную роль играет и гигиена полости рта. Пропуск вечерней чистки зубов может способствовать воспалению десен, а бактерии из ротовой полости – попадать в кровоток.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее сообщалось, что ученые приблизились к "лекарству" от старения.