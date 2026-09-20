#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+15°
$
446.56
512.34
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+15°
$
446.56
512.34
5.3
Советы

Какие привычки ускоряют старение организма

какие привычки ускоряют старение организма, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 01:51 Фото: magnific.com
Врач Александр Умнов предупредил о том, что хронический недосып, курение, алкоголь, избыток сахара и малоподвижный образ жизни могут ускорять старение организма, сообщает Zakon.kz

В беседе с "Лентой.ru" он отметил, что регулярный сон менее семи часов мешает полноценному восстановлению, а курение и алкоголь негативно влияют на ткани и обмен веществ.

Ускорять возрастные изменения также способны несбалансированное питание, трансжиры и ультрапереработанные продукты. Длительное сидение ухудшает кровообращение и снижает мышечный тонус.

Отдельно специалист отметил вред ультрафиолета. Регулярное воздействие солнечных лучей повреждает коллаген и эластин и способствует фотостарению кожи.

По словам Умнова, на появление морщин могут влиять привычки вроде прищуривания, поджимания губ и трения глаз. Хронический стресс также способен нарушать процессы восстановления организма.

Врач добавил, что важную роль играет и гигиена полости рта. Пропуск вечерней чистки зубов может способствовать воспалению десен, а бактерии из ротовой полости – попадать в кровоток.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее сообщалось, что ученые приблизились к "лекарству" от старения.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
какая повседневная привычка может ускорять старение
19:52, 14 июля 2026
Какая повседневная привычка может ускорять старение
Два популярных продукта ускоряют старение – ученые
08:15, 25 ноября 2023
Два популярных продукта ускоряют старение – ученые
советы, врач
22:53, 10 декабря 2024
Какие продукты ускоряют процесс старения
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Евгений Ловчев-младший в показательном матче за сборную Казахстана в Москве
01:52, 21 сентября 2026
Евгений Ловчев раскрыл подробности выступлений сына за сборную Казахстана
Дмитрий Квартальнов во время работы в казанском &quot;Ак Барсе&quot;
01:19, 21 сентября 2026
Главный тренер "Локомотива" жёстко отреагировал на домашний разгром от "Барыса"
Форвард &quot;Кызылжара&quot; Йоханнес Бьорталид вызван в сборную Фарерских островов
00:49, 21 сентября 2026
Форвард "Кызылжара" Йоханнес Бьорталид вызван в сборную Фарерских островов
Данил Васильев завоевал бронзу на этапе Гран-при по прыжкам с трамплина
00:27, 21 сентября 2026
Данил Васильев из Казахстана завоевал "бронзу" на этапе Гран-при по прыжкам с трамплина
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: