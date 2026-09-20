Какие привычки ускоряют старение организма
В беседе с "Лентой.ru" он отметил, что регулярный сон менее семи часов мешает полноценному восстановлению, а курение и алкоголь негативно влияют на ткани и обмен веществ.
Ускорять возрастные изменения также способны несбалансированное питание, трансжиры и ультрапереработанные продукты. Длительное сидение ухудшает кровообращение и снижает мышечный тонус.
Отдельно специалист отметил вред ультрафиолета. Регулярное воздействие солнечных лучей повреждает коллаген и эластин и способствует фотостарению кожи.
По словам Умнова, на появление морщин могут влиять привычки вроде прищуривания, поджимания губ и трения глаз. Хронический стресс также способен нарушать процессы восстановления организма.
Врач добавил, что важную роль играет и гигиена полости рта. Пропуск вечерней чистки зубов может способствовать воспалению десен, а бактерии из ротовой полости – попадать в кровоток.
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