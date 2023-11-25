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Ученые предупредили о возможности мощной магнитной бури

магнитная буря Фото: freepik
После 25 ноября геомагнитное поле Земли успокоится, однако специалисты обеспокоены появлением на Солнце 30 новых темных пятен, сообщает Zakon.kz.

Последняя магнитная буря проходит с 22 ноября и завершится 25 числа. После этого наступит затишье и показатели не превысят нейтральных цифр.

Но все же ученые говорят о необходимости быть готовыми к новому мощному всплеску и при необходимости принимать меры для нормального самочувствия, пишет MK.

Текущая неделя была весьма неординарной с точки зрения геомагнитной активности. Доктор физико-математических наук Сергей Богачёв рассказал Zakon.kz, в чем причина затяжной серии магнитных бурь.

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