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Наука и технологии

Мощная магнитная буря обрушилась на Землю: ученые предупредили о последствиях

Фото: magnific, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2026 18:56 Фото: magnific
На Земле зафиксирована самая мощная магнитная буря за последние три месяца, уровень которой достигает балла G3. Геомагнитное поле планеты находится в возмущенном состоянии, сообщает Zakon.kz.

О сильном геомагнитном шторме 11 октября 2026 года рассказали в официальном канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По данным специалистов, событие вызвано приходом к Земле облаков плазмы, выброшенных в космос в ходе мощного всплеска солнечной активности, произошедшего в начале недели.

Последний раз магнитный шторм сравнимой силы наблюдался 4 июля 2026 года.

"Буря, как сообщалось ранее, сопровождается интенсивными полярными сияниями, наблюдаемыми на географических широтах от 50 градусов и выше", – говорится в сообщении.

По прогнозам ученых, геомагнитное поле планеты может оставаться в возмущенном состоянии еще около суток, в связи с чем метеозависимым людям следует проявить повышенное внимание к своему самочувствию.

4 октября 2026 года Землю накрыла слабая магнитная буря уровня G1.

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Канат Болысбек
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