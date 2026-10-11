Мощная магнитная буря обрушилась на Землю: ученые предупредили о последствиях
О сильном геомагнитном шторме 11 октября 2026 года рассказали в официальном канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
По данным специалистов, событие вызвано приходом к Земле облаков плазмы, выброшенных в космос в ходе мощного всплеска солнечной активности, произошедшего в начале недели.
Последний раз магнитный шторм сравнимой силы наблюдался 4 июля 2026 года.
"Буря, как сообщалось ранее, сопровождается интенсивными полярными сияниями, наблюдаемыми на географических широтах от 50 градусов и выше", – говорится в сообщении.
По прогнозам ученых, геомагнитное поле планеты может оставаться в возмущенном состоянии еще около суток, в связи с чем метеозависимым людям следует проявить повышенное внимание к своему самочувствию.
4 октября 2026 года Землю накрыла слабая магнитная буря уровня G1.