Ученые выяснили, почему появляется тяга к жирной пище

Исследователи из японского университета Осаки обнаружили в мозге механизм, который может влиять на аппетит к жирной пище и набор веса, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru, результаты исследования были опубликованы в научном журнале The FASEB Journal. Ученые изучили у мышей нейроны гипоталамуса с рецептором MC4R, участвующим в регулировании аппетита и энергетического баланса. Они выяснили, что белок OPA1, отвечающий за работу митохондрий, помогает этим нейронам реагировать на поступление жиров.

У мышей с отсутствием OPA1 в нейронах MC4R со временем усиливался аппетит и увеличивалась масса тела даже при обычном рационе. При свободном доступе к соевому маслу животные стали потреблять еще больше жиров и быстрее набирать вес. Наиболее выраженный эффект наблюдался у самок. Спустя несколько месяцев эксперимента их средняя масса достигала почти 50 г против примерно 35 г у контрольных животных.

"Результаты показывают, что реакция организма на жирную пищу зависит не только от ее количества и калорийности. Важную роль может играть способность определенных нейронов мозга перестраивать свой энергетический обмен в ответ на поступление жиров", – говорится в результатах исследования.

Исследователи считают, что похожий механизм может существовать у людей.

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