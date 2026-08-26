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Наука и технологии

Ученые выяснили, почему появляется тяга к жирной пище

еда, жирная пища, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 15:24 Фото: Рixabay
Исследователи из японского университета Осаки обнаружили в мозге механизм, который может влиять на аппетит к жирной пище и набор веса, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru, результаты исследования были опубликованы в научном журнале The FASEB Journal. Ученые изучили у мышей нейроны гипоталамуса с рецептором MC4R, участвующим в регулировании аппетита и энергетического баланса. Они выяснили, что белок OPA1, отвечающий за работу митохондрий, помогает этим нейронам реагировать на поступление жиров.

У мышей с отсутствием OPA1 в нейронах MC4R со временем усиливался аппетит и увеличивалась масса тела даже при обычном рационе. При свободном доступе к соевому маслу животные стали потреблять еще больше жиров и быстрее набирать вес. Наиболее выраженный эффект наблюдался у самок. Спустя несколько месяцев эксперимента их средняя масса достигала почти 50 г против примерно 35 г у контрольных животных.

"Результаты показывают, что реакция организма на жирную пищу зависит не только от ее количества и калорийности. Важную роль может играть способность определенных нейронов мозга перестраивать свой энергетический обмен в ответ на поступление жиров", – говорится в результатах исследования.

Исследователи считают, что похожий механизм может существовать у людей.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

При этом, специалисты уверяют, что часть килокалорий человек тратит даже в покое. Нейрогастроэнтеролог объяснил как организм тратит больше тысячи килокалорий без физической активности.

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Камила Салкымбаева
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