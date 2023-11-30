Четыре мифа о зрении: все, что нужно знать о ваших глазах

Российский офтальмолог Армине Геворкян опровергла популярные мифы о зрении и ношении очков, сообщает Zakon.kz.

Самые популярные заблуждения о нарушении зрения и ношении очков развеяла российский специалист Армине Геворкян, передает Лента.ру.

Очки ухудшают зрение

Отказ от ношения очков, вопреки распространенному мнению, приводит к перенапряжению глазных мышц, что способствует еще большему снижению зрения. Ношение очков не только снимает нагрузку с глаз, но и останавливает ухудшение зрения, отметила офтальмолог Геворкян.

Близорукость проходит с возрастом

"Известно, что ближе к 40 годам человек начинает хуже видеть вблизи. Многие уверены, что минус, который был изначально, компенсируется появляющейся возрастная дальнозоркость и зрение за счет нее выравнивается. Развитие возрастной пресбиопии – это не решение проблем близорукости, а новая патология глаза. Таким образом, глаз видит нечетко не только вдаль, но и вблизи", – говорит врач-офтальмолог.

Гимнастика помогает вернуть зрение

Гимнастика – это всего лишь возможность снизить мышечное напряжение и другие симптомы переутомления. Упражнения помогают тренировать глазные мышцы и способствуют притоку крови к сетчатке, но улучшить зрение с их помощью невозможно.

Зрение ухудшается от телевизора

Маленькое расстояние до монитора телевизора, гаджета или компьютера действительно пагубно влияет на здоровье глаз и остроту зрения. Глаз реже моргает, а значит, нарушается естественное увлажнение, происходит перенапряжение глазных мышц и удлинение глазного яблока. Все это усугубляет близорукость, говорит врач. Просмотр телевизора на расстоянии трех метров в течение двух-трех часов не нанесет вреда зрению.

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