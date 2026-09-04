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Советы

"Очки делают зрение хуже" – врач объяснила, почему это опасное заблуждение

очки для зрения, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 14:57 Фото: pixabay
Наверняка многие слышали мнение о том, что очки делают зрение хуже, потому что "глаза в них ленятся". Так ли это, рассказала врач-офтальмолог российского научно-клинического центра Ольга Поспелова, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, это миф.

"Если очки подобраны правильно, ухудшить зрение они не могут. У детей зрение формируется на протяжении 7 лет, поэтому, если в этот момент вы не подобрали ребенку правильные очки, может неправильно сформироваться зрительный анализатор, разовьется амблиопия (ленивый глаз)", – сказала врач в беседе с aif.ru.

Чем старше ребенок, тем сложнее корректировать это состояние. Поэтому, если детям назначают очки, их нужно носить обязательно.

"В более взрослом возрасте, когда уже есть близорукость и она прогрессирует, к сожалению, вся работа офтальмолога заключается в том, чтобы остановить прогрессирование близорукости. Вылечить ее невозможно. Правильно подобранные очки, опять же, будут ее стабилизировать. Подбирать очки нужно обязательно в оптике с оптометристом либо с врачом-офтальмологом на приеме", – советует Поспелова.

По ее словам, многие люди считают, что если они с возрастом наденут очки "плюсовые", то дальнозоркость будет усиливаться, и это все связано исключительно и только с очками. Но это не так.

"Очки призваны улучшать качество жизни. Когда вы их правильно подобрали, вам хорошо видно вблизи, вы не испытываете никакого дискомфорта, никакие глазные заболевания не начнут появляться и прогрессировать", – резюмировала офтальмолог.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Доктор психологических наук Вера Никишина ранее посоветовала отказаться от привычки "гуглить" симптомы болезни в интернете, чтобы не усиливать тревогу перед визитом к врачу.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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