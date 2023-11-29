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Правила хорошего сна: какие меры помогут высыпаться

Правила хорошего сна: какие меры помогут высыпаться Фото: pixabay
Российский врач Марк Гадзиян рассказал об основных правилах, которые необходимо соблюдать для здорового сна и продуктивного отдыха, сообщает Zakon.kz.

Главным правилом, которого стоит придерживаться, говорит специалист – это отказ от ночного освещения. Не стоит пользоваться приборами света даже если вреди ночи приходится вставать.

"Спать нужно именно ночью и именно в темноте. Почему? Дело в том, что эпифиз днем вырабатывает серотонин – вещество, называемое гормоном удовольствия, или гормоном счастья. Если серотонина достаточно – у нас хорошее настроение и жизнь нам в радость. А если недостаточно – возникает апатия, угнетенность и подавленность, депрессия или, наоборот, повышенная агрессивность, раздражительность, тревожность и беспокойство". Марк Гадзиян

От природы человеку для хорошего отдыха и здорового сна нужна темнота, желательно полная. Освещение, которое человек придумал со временем, не должно мешать сну. Даже есть это такие привычные для нас ночники, подсветки, гирлянды и фонари на улице.

"Важно знать, что наиболее активно мелатонин вырабатывается в период с 0 до 4 часов ночи. В эти часы надо постараться не просто отдыхать, а именно спать, чтобы организм выработал достаточно мелатонина для своего восстановления". Марк Гадзиян

Доктор советует придерживаться пяти простых правил, которые сделают сон здоровым.

  • Задергивайте на ночь окна плотными шторами.
  • Не спите с включенным ночником или телевизором.
  • Вставая ночью, не зажигайте свет. Для освещения туалета достаточно тусклой лампочки-ночника, включающейся в розетку.
  • Если засиживаетесь допоздна, освещение комнаты должно быть неярким и уж точно не лампой дневного света.
  • Старайтесь засыпать не позже полуночи: максимум мелатонина вырабатывается с 0 до 4 утра.

Ранее российский врач-терапевт Дарья Мифтахова рассказала об основных способах сохранить здоровье в период простуд, если приходится часто бывать в людных местах.

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