Пожарные перечислили правила хранения стогов сена
Фото: ДЧС ВКО
В департаменте по ЧС ВКО рассказали, как правильно хранить сено во избежание пожаров, сообщает Zakon.kz.
Правила пожарной безопасности при хранении сена:
- Площадки для размещения скирд необходимо опахивать по периметру полосой шириной не менее 4 метров.
- Расстояние от края распаханной полосы до скирды, расположенной на площадке, должно быть не менее 15 метров, а до отдельно стоящей скирды – не менее 5 метров.
- Площадь основания стога не должна превышать 150 кв. метров, а штабеля прессованного сена – 500 кв. метров.
- Противопожарные расстояния между отдельными штабелями, навесами и скирдами (стогами) должны быть не менее 20 метров.
- Штабеля грубых кормов размещаются на расстоянии не менее 15 метров до оси линий связи, не менее 50 метров до зданий, сооружений и лесных насаждений, за пределами полос отвода и охранных зон железных дорог, придорожных полос автомобильных дорог и охранных зон воздушных линий электропередачи.
- При перевозке сена на транспорте высота его укладки не должна превышать 4,5 метра.
Горящие стога сена – не редкость. Например, сегодня, 2 декабря, в селе Катон-Карагай на территории жилого частного дома загорелось 8 тонн сена.
Прибывшие пожарные огонь ликвидировали. По причине пожара рассматривается версия неосторожного обращения с огнем и детская шалость.
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