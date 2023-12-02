Пожарные перечислили правила хранения стогов сена

Фото: ДЧС ВКО

В департаменте по ЧС ВКО рассказали, как правильно хранить сено во избежание пожаров, сообщает Zakon.kz.

Правила пожарной безопасности при хранении сена: Площадки для размещения скирд необходимо опахивать по периметру полосой шириной не менее 4 метров.

Расстояние от края распаханной полосы до скирды, расположенной на площадке, должно быть не менее 15 метров, а до отдельно стоящей скирды – не менее 5 метров.

Площадь основания стога не должна превышать 150 кв. метров, а штабеля прессованного сена – 500 кв. метров.

Противопожарные расстояния между отдельными штабелями, навесами и скирдами (стогами) должны быть не менее 20 метров.

Штабеля грубых кормов размещаются на расстоянии не менее 15 метров до оси линий связи, не менее 50 метров до зданий, сооружений и лесных насаждений, за пределами полос отвода и охранных зон железных дорог, придорожных полос автомобильных дорог и охранных зон воздушных линий электропередачи.

При перевозке сена на транспорте высота его укладки не должна превышать 4,5 метра. Горящие стога сена – не редкость. Например, сегодня, 2 декабря, в селе Катон-Карагай на территории жилого частного дома загорелось 8 тонн сена. Прибывшие пожарные огонь ликвидировали. По причине пожара рассматривается версия неосторожного обращения с огнем и детская шалость. Читайте также Сколько мандаринов можно съедать в день, рассказала врач Субботний гороскоп для всех знаков зодиака Только польза: лайфхаки для новогодних салатов

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