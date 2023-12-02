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Пожарные перечислили правила хранения стогов сена

горящие стога сена Фото: ДЧС ВКО
В департаменте по ЧС ВКО рассказали, как правильно хранить сено во избежание пожаров, сообщает Zakon.kz.

Правила пожарной безопасности при хранении сена:

  • Площадки для размещения скирд необходимо опахивать по периметру полосой шириной не менее 4 метров.
  • Расстояние от края распаханной полосы до скирды, расположенной на площадке, должно быть не менее 15 метров, а до отдельно стоящей скирды – не менее 5 метров.
  • Площадь основания стога не должна превышать 150 кв. метров, а штабеля прессованного сена – 500 кв. метров.
  • Противопожарные расстояния между отдельными штабелями, навесами и скирдами (стогами) должны быть не менее 20 метров.
  • Штабеля грубых кормов размещаются на расстоянии не менее 15 метров до оси линий связи, не менее 50 метров до зданий, сооружений и лесных насаждений, за пределами полос отвода и охранных зон железных дорог, придорожных полос автомобильных дорог и охранных зон воздушных линий электропередачи.
  • При перевозке сена на транспорте высота его укладки не должна превышать 4,5 метра.

Горящие стога сена – не редкость. Например, сегодня, 2 декабря, в селе Катон-Карагай на территории жилого частного дома загорелось 8 тонн сена.

Прибывшие пожарные огонь ликвидировали. По причине пожара рассматривается версия неосторожного обращения с огнем и детская шалость.

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