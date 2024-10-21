В СКО из-за пылающего стога сена чуть не сгорели дома

В городе Тайынша в СКО вблизи одного из частных жилых домов произошло загорание 50 тюков сена. Это могло привести в возгоранию жилых домов, сообщает Zakon.kz.

Профессиональные огнеборцы во время тушения пожара провели параллельную проливку соседних территорий. Так они предотвратили дальнейшее распространение огня.

Фото: пресс-служба МЧС РК

В итоге пожар ликвидирован. Пострадавших нет.

МЧС напоминает, что тушить сено самостоятельно может быть опасно при сильном ветре, высоком пламени или недостаточном количестве людей.

Ранее сообщалось, что 20 человек экстренно эвакуировали из многоэтажки в Балхаше.

