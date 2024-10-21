Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В СКО из-за пылающего стога сена чуть не сгорели дома

Степной пожар, степные пожары, пожар в степи, тушение степных пожаров, тушение степного пожара, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 03:19 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В городе Тайынша в СКО вблизи одного из частных жилых домов произошло загорание 50 тюков сена. Это могло привести в возгоранию жилых домов, сообщает Zakon.kz.

Профессиональные огнеборцы во время тушения пожара провели параллельную проливку соседних территорий. Так они предотвратили дальнейшее распространение огня.

Спасатели потушили пожар, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 03:19

Фото: пресс-служба МЧС РК

В итоге пожар ликвидирован. Пострадавших нет.

МЧС напоминает, что тушить сено самостоятельно может быть опасно при сильном ветре, высоком пламени или недостаточном количестве людей.

Ранее сообщалось, что 20 человек экстренно эвакуировали из многоэтажки в Балхаше.

Читайте также

ДТП
Два друга в Алматы серьезно пострадали в аварии с участием эвакуатора
Подозреваемый в совершении изнасилования сбежал из ИВС в Алматинской области
Пробка образовалась около Алматы из-за сбежавшего из ИВС предполагаемого насильника
пожар в жилом доме
20 человек экстренно эвакуировали из многоэтажки в Балхаше
Аксинья Титова
МЧС РК Северо-Казахстанская область 2024 год Пожары Спасатели
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Трехлетний сын Авербуха и Арзамасовой умилил подписчиков актрисы
Трехлетний сын Авербуха и Арзамасовой умилил подписчиков матери в День отца
Дождь, дожди, ливень, ливни, пасмурность, пасмурная погода
Тепло закончилось: 21 октября синоптики обещают казахстанцам дожди и снег
Рейтинг WTA: Соболенко стала первой ракеткой мира, Путинцева поднялась на три строчки, Рыбакина осталась пятой
Рейтинг WTA: Соболенко стала первой ракеткой мира, Путинцева поднялась на три строчки, Рыбакина осталась пятой
Жена Петросяна опубликовала редкое фото мужа с ребенком
Жена Петросяна опубликовала редкое фото мужа с ребенком
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: