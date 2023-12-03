Врач рассказала, как распознать признаки повышенного уровня сахара

По словам эксперта в области медицины доктора Ольги Шараповой, определить повышенный уровень сахара в крови без анализа можно по ряду характерных симптомов, сообщает Zakon.kz.

Она рассказала, что существуют признаки, такие как общая слабость, сухость во рту и учащенное ночное мочеиспускание, которые могут свидетельствовать о наличии этого состояния, пишет ОСН.

Сухость кожи также может быть предвестником диабета, поскольку почки, обрабатывая избыток сахара, заставляют организм учащенно освобождаться от жидкости.

При появлении данных симптомов нужно обратиться к врачу для точной диагностики и лечения. Ежегодное медицинское обследование, включая анализ крови на сахар, поможет своевременно выявить возможные проблемы с уровнем глюкозы.

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