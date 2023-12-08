Какие автодороги будут закрыты из-за непогоды в Казахстане

АО "НК КазАвтоЖол" оповестило, какие автомобильные дороги будут закрыты из-за ухудшения погоды, передает Zakon.kz.

По информации компании, 8 декабря с 18:30 из-за сильных морозов и понижения температуры будет закрыто движение для общественного и дизельного транспорта на двух участках автодороги республиканского значения:

"Калкаман – Баянаул – Умиткер – Ботакара" (231-324 км, граница Павлодарской области – п. Ботакара);

"Кызылорда – Павлодар" (967-1135 км, Караганда – гр. Павлодарской области).



ДЧС Карагандинской области рекомендует гражданам:

следить за информацией об изменении погодных условий;

при выходе из дома обращать внимание на показание термометра и наблюдать за погодными условиями;

одеваться тепло;

не оставлять детей без присмотра;

ограничить выезд за пределы населенных пунктов;

в случае вынужденной поездки на дальние расстояния подготовить транспортное средство в соответствии с зимними условиями эксплуатации;

иметь достаточный запас зимнего топлива и горюче-смазочных материалов, шансовый инструмент, средства буксировки;

обеспечить утепление двигателя и салона;

иметь запас одежды, продуктов, медикаментов.

Самое главное: обязательно сообщите родным о своем маршруте и пункте назначения.

Ранее спасатели предупредили павлодарцев о сильных морозах.