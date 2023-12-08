Какие автодороги будут закрыты из-за непогоды в Казахстане
Фото: pixabay
АО "НК КазАвтоЖол" оповестило, какие автомобильные дороги будут закрыты из-за ухудшения погоды, передает Zakon.kz.
По информации компании, 8 декабря с 18:30 из-за сильных морозов и понижения температуры будет закрыто движение для общественного и дизельного транспорта на двух участках автодороги республиканского значения:
- "Калкаман – Баянаул – Умиткер – Ботакара" (231-324 км, граница Павлодарской области – п. Ботакара);
- "Кызылорда – Павлодар" (967-1135 км, Караганда – гр. Павлодарской области).
ДЧС Карагандинской области рекомендует гражданам:
- следить за информацией об изменении погодных условий;
- при выходе из дома обращать внимание на показание термометра и наблюдать за погодными условиями;
- одеваться тепло;
- не оставлять детей без присмотра;
- ограничить выезд за пределы населенных пунктов;
- в случае вынужденной поездки на дальние расстояния подготовить транспортное средство в соответствии с зимними условиями эксплуатации;
- иметь достаточный запас зимнего топлива и горюче-смазочных материалов, шансовый инструмент, средства буксировки;
- обеспечить утепление двигателя и салона;
- иметь запас одежды, продуктов, медикаментов.
Самое главное: обязательно сообщите родным о своем маршруте и пункте назначения.
Ранее спасатели предупредили павлодарцев о сильных морозах.
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