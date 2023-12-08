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Какие автодороги будут закрыты из-за непогоды в Казахстане

Какие автодороги будут закрыты из-за непогоды в Казахстане Фото: pixabay
АО "НК КазАвтоЖол" оповестило, какие автомобильные дороги будут закрыты из-за ухудшения погоды, передает Zakon.kz.

По информации компании, 8 декабря с 18:30 из-за сильных морозов и понижения температуры будет закрыто движение для общественного и дизельного транспорта на двух участках автодороги республиканского значения:

  • "Калкаман – Баянаул – Умиткер – Ботакара" (231-324 км, граница Павлодарской области – п. Ботакара);
  • "Кызылорда – Павлодар" (967-1135 км, Караганда – гр. Павлодарской области).

ДЧС Карагандинской области рекомендует гражданам:

  • следить за информацией об изменении погодных условий;
  • при выходе из дома обращать внимание на показание термометра и наблюдать за погодными условиями;
  • одеваться тепло;
  • не оставлять детей без присмотра;
  • ограничить выезд за пределы населенных пунктов;
  • в случае вынужденной поездки на дальние расстояния подготовить транспортное средство в соответствии с зимними условиями эксплуатации;
  • иметь достаточный запас зимнего топлива и горюче-смазочных материалов, шансовый инструмент, средства буксировки;
  • обеспечить утепление двигателя и салона;
  • иметь запас одежды, продуктов,  медикаментов.

Самое главное: обязательно сообщите родным о своем маршруте и пункте назначения.

Ранее спасатели предупредили павлодарцев о сильных морозах. 

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