Как безопасно топить печь в мороз, рассказали спасатели

Как только морозы на улице крепчают, спасатели, как правило, фиксируют увеличение количества "печных" пожаров и случаи отравлений угарным газом. Как минимизировать риски при топке печи, читайте на Zakon.kz.

Для того, чтобы без проблем греться зимой, печь должна быть правильно, а главное безопасно сложена. Уверенность хозяев частных домов в том, что "еще одну зиму перезимую", приводит к весьма плачевным последствиям.



"Стоит также обратить внимание еще на чердачные помещения. Ведь там причин для возгорания предостаточно: перекрытие зачастую утеплено опилками или соломой, а сколько "полезных" и "нужных" вещей хранится там годами - бытовой хлам, старые вещи и книги, отслужившая свой срок мебель. И рядом со всем этим - дымоход. В лучшем случае – оштукатурен и побелен, в худшем – с трещинами. Достаточно маленькой искры…", - рассказал начальник Управления государственного пожарного контроля ДЧС ВКО, Нуржан Омиржанов.

Спасатели департамента по ЧС ВКО просят население обратить внимание на рекомендации по правилам топки печей в стужу:



лучше протопить печь несколько раз за день, чем один раз в сутки – но докрасна;

перед дверцей печи обязательно наличие предтопочного металлического листа;

не растапливайте печь бензином, керосином или другими легковоспламеняющимися жидкостями. Их использование может спровоцировать вспышку паров и выброс пламени;

золу, шлак, уголь следует удалять в специально отведенное место, расположенное на расстоянии 15 метров от сгораемых строений;

топку печи нужно прекращать не менее чем за 2 часа до отхода проживающих ко сну;

ни в коем случае нельзя топить печи с открытыми дверцами, оставлять их без присмотра, а также поручать следить за топящимися печами детям, сушить и складировать на печах топливо, одежду и другие горючие материалы и вещества;

для того, чтобы без проблем греться зимой, печь должна быть, прежде всего, правильно сложена. Проследите за тем, чтобы были исправны дверцы топки и поддувала, а сама печь не имела трещин;

в месте прохода дымохода через сгораемое перекрытие следует выполнить утолщение по периметру дымохода кирпичной кладкой;

запрещается монтировать печь вплотную к сгораемым конструкциям помещений. В данном случае здесь предусматривается отступ;

дымоход в пределах чердачного помещения необходимо выполнить из красного глиняного кирпича, оштукатурить и побелить.

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