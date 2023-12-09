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Как безопасно топить печь в мороз, рассказали спасатели

печь Фото: ДЧС ВКО
Как только морозы на улице крепчают, спасатели, как правило, фиксируют увеличение количества "печных" пожаров и случаи отравлений угарным газом. Как минимизировать риски при топке печи, читайте на Zakon.kz.

Для того, чтобы без проблем греться зимой, печь должна быть правильно, а главное безопасно сложена. Уверенность хозяев частных домов в том, что "еще одну зиму перезимую", приводит к весьма плачевным последствиям.

"Стоит также обратить внимание еще на чердачные помещения. Ведь там причин для возгорания предостаточно: перекрытие зачастую утеплено опилками или соломой, а сколько "полезных" и "нужных" вещей хранится там годами - бытовой хлам, старые вещи и книги, отслужившая свой срок мебель. И рядом со всем этим - дымоход. В лучшем случае – оштукатурен и побелен, в худшем – с трещинами. Достаточно маленькой искры…", - рассказал начальник Управления государственного пожарного контроля ДЧС ВКО, Нуржан Омиржанов.

Спасатели департамента по ЧС ВКО просят население обратить внимание на рекомендации по правилам топки печей в стужу:

  • лучше протопить печь несколько раз за день, чем один раз в сутки – но докрасна;
  • перед дверцей печи обязательно наличие предтопочного металлического листа;
  • не растапливайте печь бензином, керосином или другими легковоспламеняющимися жидкостями. Их использование может спровоцировать вспышку паров и выброс пламени;
  • золу, шлак, уголь следует удалять в специально отведенное место, расположенное на расстоянии 15 метров от сгораемых строений;
  • топку печи нужно прекращать не менее чем за 2 часа до отхода проживающих ко сну;
  • ни в коем случае нельзя топить печи с открытыми дверцами, оставлять их без присмотра, а также поручать следить за топящимися печами детям, сушить и складировать на печах топливо, одежду и другие горючие материалы и вещества;
  • для того, чтобы без проблем греться зимой, печь должна быть, прежде всего, правильно сложена. Проследите за тем, чтобы были исправны дверцы топки и поддувала, а сама печь не имела трещин;
  • в месте прохода дымохода через сгораемое перекрытие следует выполнить утолщение по периметру дымохода кирпичной кладкой;
  • запрещается монтировать печь вплотную к сгораемым конструкциям помещений. В данном случае здесь предусматривается отступ;
  • дымоход в пределах чердачного помещения необходимо выполнить из красного глиняного кирпича, оштукатурить и побелить.

Ранее спасатели рассказывали, как избежать пожара в гараже.

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Мухит Турсынали
Интересное Восточно-Казахстанская область
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