Спасатели Алматы проверяют печи в частных домах – фоторепортаж

Сотрудники ДЧС Алматы начали традиционные обходы частного сектора. Спасатели проверяют дома с печным отоплением и напоминают, как подготовить печь, очистить дымоход и проверить тягу, чтобы избежать пожара и отравления угарным газом перед сезоном холодов. Подробнее – в материале Zakon.kz.

От печи зимой ждут только одного – чтобы она хорошо грела дом. Но если дымоход забит, тяги нет, а сама конструкция установлена с нарушениями, тепло быстро может превратиться в опасность.

Чтобы таких случаев было меньше, сотрудники ДЧС Алматы ежегодно обходят частный сектор города. Сейчас профилактическая работа проходит в Турксибском районе.

Спасатели заходят во дворы, беседуют с владельцами домов и объясняют, почему подготовкой к отопительному сезону лучше заняться заранее.

Под прицелом у спасателей сейчас дома, где используют уголь и дрова, а также строения, которые уже несколько лет считаются ветхими. Ведь зимой здесь печь становится не просто источником тепла, а частью повседневности, и любая неисправность может обернуться пожаром или отравлением угарным газом.

Спасатели отмечают, что проблемы иногда начинаются еще на этапе установки. К примеру, желая сэкономить, хозяева могут поставить печь без надежного основания, прямо на деревянный пол. Со временем он проседает, топка перекашивается, в кладке появляются трещины. Через них в дом может проникнуть угарный газ. Его невозможно увидеть или почувствовать, но он способен привести к тяжелому отравлению и смерти.

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К слову, в отопительный период 2025-2026 годов в жилом секторе Алматы зарегистрировали 194 пожара. Четыре человека получили травмы различной степени тяжести. За это же время произошло три случая отравления природным газом. Пострадали шесть человек, погибших не зарегистрировано. Еще один случай связан с угарным газом – пострадали два человека.

Стоит отметить, что спасатели не только проводят профилактические беседы и указывают на допущенные замечания. Нуждающимся семьям они помогают:

ремонтировать печи,

чистить дымоходы,

приводить в порядок электропроводку,

устанавливать датчики угарного газа.

"С 2018 года в частных домах Алматы установили 1 749 таких датчиков. В рамках нынешней профилактической кампании уже охвачено около 600 домов, примерно в 50 из них установлены подобные устройства. Напоминаем, что государственный пожарный контроль в частном жилом секторе не проводится, поэтому безопасность дома во многом зависит от самих жильцов", – рассказал начальник Управления по ЧС Турксибского района Абай Асылбаев.

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Сотрудники ДЧС города отмечают, что перед холодами важно в первую очередь очистить дымоход от сажи. В отопительный сезон эту процедуру следует повторять не реже одного раза в два месяца.

Стоит помнить, что печь нельзя перегревать, а рядом с ней не должно быть мебели, одежды, дров и других горючих вещей. Сушить белье или обувь над печью тоже опасно.

Если в доме используется газовое оборудование, необходимо также следить за его исправностью и соблюдать инструкцию. Не стоит забывать и об электрике. Зимой обогреватели увеличивают нагрузку на сеть, поэтому поврежденные провода, розетки и удлинители лучше заменить заранее.

И пока спасатели ходят по домам, главный совет остается простым – не ждать первых морозов, чтобы вспомнить о печи. Несколько часов на профилактику перед отопительным сезоном гораздо лучше, чем срочно искать причину неисправности в отопительный сезон.