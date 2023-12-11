"Надень шапку, а то...": врач развенчала мифы о ношении головного убора зимой

Все мы помним просьбы наших мам надевать шапку с наступлением холодов. Российский врач-терапевт Вероника Лисицкая развенчала мифы о ношении головного убора зимой, сообщает Zakon.kz.

Как она отметила в беседе с kp.ru, научно доказано, что самая низкая температура, при которой можно ходить без шапки, – это -5° С, но только в сухую безветренную погоду.

"Если идет снег, дождь или дует ветер, шапку надо надевать и при плюсовой температуре. Старайтесь ориентироваться на свои ощущения и надевать шапку, как только почувствуете себя некомфортно". Вероника Лисицкая

Также специалист ответила на четыре самых часто задаваемых вопроса про шапки.

Будешь ходить без шапки, заболеешь менингитом

"Утверждение о том, что если ходить без шапки, то случится менингит, – это миф. Менингит – это воспаление мозговых оболочек, которое чаще всего вызывают бактерии и вирусы. Холод сам по себе не распространяет эти вредоносные микроорганизмы. Однако переохлаждение вызывает общее снижение иммунитета и повышает риск развития острых воспалительных процессов". Вероника Лисицкая

Как пояснила врач, если у человека уже есть хронический тонзиллит, фарингит, синусит или какое-либо другое хроническое заболевание подобного рода, то прогулка на холоде без шапки может спровоцировать менингит, но он будет связан с вторичным воспалением, которое уже есть в полости носа, переохлаждение просто станет провокатором.

От холода волосы выпадут

По словам терапевта, однозначного ответа на то, что хождение без шапки может "проредить" шевелюру, нет, и мнение трихологов по поводу того, как холод воздействует на волосы, разделяется:

одни считают, что сосуды кожи головы не способны спадаться (то есть изменять свои просветы, растягиваясь или сужаясь), поэтому стойких нарушений кровотока в коже головы быть не может;

другие утверждают, что под воздействием низких температур сосуды на коже головы сужаются, при этом их стенки сокращаются до минимального диаметра практически мгновенно. А для того, чтобы вернуться в первоначальное состояние, им требуется время. То есть фолликулы не получают достаточно питания не только во время пребывания на холоде, но и после того, как вы вернетесь в теплое помещение.

Так что холод волосам, может, и не вредит, но точно не способствует их росту.

Без шапки пошел, отит нашел

"Ушные раковины уязвимы для мороза в силу своего анатомического расположения, достаточно слабого кровоснабжения, тонкой кожи и практически полного отсутствия подкожного жира. ЛОР-органы находятся близко друг к другу, поэтому не исключено, что воспаление от уха передастся дальше. В результате может возникнуть не только острый средний отит, но и ангина, воспаление придаточных пазух носа (гайморит, фронтит)". Вероника Лисицкая

От холода может случиться паралич лица

"Действительно, переохладив голову, можно спровоцировать невралгию лицевого и тройничного нервов. Паралич лицевого нерва также чаще всего возникает в результате местного переохлаждения. Бактерии и вирусы, попадая в ткани рядом с нервом, вызывают отек. Он может сдавить нерв и стать причиной паралича". Вероника Лисицкая

Чтобы не случилось неприятностей, врачи рекомендуют отдавать предпочтение шапкам из натуральных материалов и с эффектом вентиляции.

Она должна сидеть удобно, комфортно, не сдавливать виски, затылок и уши. В транспорте или помещении головной убор необходимо снимать, чтобы не спровоцировать повышенное потоотделение кожи головы.

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