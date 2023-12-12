В МЧС РК предупредили о возможных пожарах на транспорте из-за мороза

Пресс-служба МЧС РК предупредила, что с установлением низких температур возрастают риски возникновения пожаров на автотранспорте, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, водители начинают прогревать свои машины, не всегда используя для этого безопасные средства. Особое внимание нужно обращать на состояние электрооборудования своих автомобилей, а дополнительное оборудование следует устанавливать только у квалифицированных специалистов.

С начала года в стране зарегистрировано 2014 пожаров на транспортных средствах.

"Основными причинами возникновения пожаров на транспортных средствах являются нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования автотранспортного средства; установка "кустарного" газового оборудования; неисправность топливной и электрической системы; подогрев двигателей источниками открытого огня". Пресс-служба МЧС РК

Для недопущения пожаров на транспорте МЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности:



не пользуйтесь открытыми источниками огня для прогрева двигателя в холодное время года и самостоятельно не производите ремонт электрооборудования в машине;

проводите осмотр электропроводки и топливных систем автомобиля, как можно чаще;

соблюдайте элементарные правила безопасности при самостоятельном ремонте и эксплуатации своего авто;

если в дороге вы почувствовали запах гари, немедленно остановитесь, отключите зажигание, а если есть возможность, то и аккумулятор;

если есть возможность, на начальной стадии попытайтесь ликвидировать огонь с помощью огнетушителя;

при пожаре сообщите по телефонам "101" или "112", укажите точный адрес места происшествия и ожидайте приезда пожарных.

Ранее сообщалось, что в Усть-Каменогорске во время стоянки вспыхнул автомобиль.