Холода пришли: о чем предупредили казахстанцев в МЧС

С наступлением холодов казахстанцы все чаще включают обогреватели и начинают топить печи. В этот период возрастает и риск пожаров в домах, поэтому в МЧС призвали заранее проверить отопление, проводку и дымоходы, сообщает Zakon.kz.

С 15 августа специалисты уже проверили более 74 тыс. жилых домов и проинструктировали свыше 253 тыс. человек. При содействии местных властей удалось устранить более 19,5 тыс. нарушений пожарной безопасности. Кроме того, в домах установили 6052 датчика.

В МЧС советуют очистить дымоходы от сажи, проверить печи, электропроводку и обогреватели. Топящиеся печи и включенные электрообогреватели нельзя оставлять без присмотра, а доверять топку детям – опасно. Спички и зажигательные приборы также необходимо держать в недоступных для детей местах.

Профилактическая акция продлится до 15 октября.

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