Топ-7 продуктов, которые врачи рекомендуют включить в зимний рацион

Специалисты "Роспотребнадзора" перечислили семь продуктов которые необходимы организму зимой, сообщает Zakon.kz

Мясо. Основной источник животного белка и железа. Белки играют важную роль во всех обменных процессах организма. А железо необходимо для образования гемоглобина.

Морская рыба и морепродукты – залог нормальных обменных процессов в организме. Важны для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, нормальной работы щитовидной железы. Омега-3 помогает противостоять старению.

Цитрусовые. Содержат в избытке аскорбиновую кислоту. Витамины А и Е защищают от токсинов, которые образуются при курении или развитии хронических заболеваний.

Авокадо. Витаминно-минеральный состав плода помогает благотворно влиять на состояние кожи: она становится более увлажненной и гладкой. Есть польза и для сердечно-сосудистой системы.

Хурма. Содержит антиоксиданты, обладающие противовирусным действием. Фрукт также благоприятно влияет на обмен жиров, углеводов и белков, стимулирует работу надпочечников.

Тыква. Богата пектином, витаминами С, А и кальцием. Регулярное употребление продукта пойдет на пользу работе кишечника, росту полезной микрофлоры и укреплению общего иммунитета.

Лук и чеснок. Рекордсмены по количеству веществ, обладающих противомикробным действием, и считаются "природными антибиотиками".

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