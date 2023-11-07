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Специалисты рассказали, чем опасен офисный труд

Специалисты рассказали, чем опасен офисный труд Фото: pixabay
В Роспотребнадзоре дали советы, как выжить и сохранить здоровье при работе в офисе, сообщает Zakon.kz.

Специалисты составили рейтинг самых вредных факторов при офисной работе. И прежде всего они заявили об опасности воздуха в офисе, потому что он там чаще всего сухой. Снижению влажности воздуха способствуют плохая вентиляция, кондиционеры, центральное отопление, слишком большое количество работников в одном кабинете, а также отсутствие возможности регулярно проветривать помещение.

Это вызывает шелушение и сухость кожи, першение в горле и сухость слизистой носа.

"Кроме неприятных ощущений, вы рискуете получить и простудное заболевание, так как местный иммунитет слизистых снижается", – отметили представители ведомства. Идеальное решение проблемы — использование увлажнителей воздуха. Также справиться с проблемой помогут употребление достаточного количества воды в сутки и использование увлажняющего спрея для носа.

Еще одна опасность офисов – недостаток кислорода. Длительное пребывание в условиях нехватки кислорода приводит к головной боли, бессоннице, снижению иммунитета, обострению хронических заболеваний, ослаблению концентрации и внимания, снижению работоспособности. Поэтому нужно чаще проветривать помещение, несколько раз в день устраивать проветривание с одновременно открытыми дверью и окном. Но при этом важно избегать сквозняков. По возможности нужно выходить на улицу в течение рабочего дня, рекомендуют эксперты.

В условиях активной офисной жизни сложно придерживаться режима питания, что также влечет за собой ряд проблем. И главным образом это проблемы с пищеварительным трактом и лишний вес.

"Важно более ответственно относиться к своему питанию. Можно носить с собой еду в контейнерах и здоровые перекусы, которые помогут продержаться до полноценного приема пищи: фрукты, овощи, запеченная курица, орешки или йогурт", — рассказали в Роспотребнадзоре.

Работая за компьютером целый день, сложно избежать проблем со зрением, головной боли, а иногда и головокружений. Чтобы этого избежать, важно помнить, что монитор не должен стоять ближе, чем в 45 сантиметрах от глаз, что экран монитора не должен быть повернут в сторону окна и что в темное время суток нужен дополнительный источник света. Также по возможности нужно выполнять гимнастику для глаз.

Самая главная опасность офиса кроется в сидячем образе жизни. "Важно не только то, сколько сидит сотрудник, но и то, как он сидит. Неудобное положение тела, привычка сутулиться, удерживать телефон между плечом и щекой часто приводят к проблемам с опорно-двигательным аппаратом. Кроме того, малоподвижный образ жизни негативно сказывается на массе тела и усугубляет нервное напряжение, которого у офисных работников хватает с избытком", – заметили эксперты.

Чтобы снизить все возможные риски, нужно каждый час вставать и уделять по пять минут любой физической активности.

Ранее психологи давали рекомендации, как побороть стресс на работе, врачи рассказывали, как избавиться от "офисных" болей в спине и т.д.

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