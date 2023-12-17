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Врачи рассказали, кому может навредить употребление шампанского в новогоднюю ночь

Врачи рассказали, кому может навредить употребление шампанского в новогоднюю ночь Фото: freepik
Российский нутрициолог Анастасия Кондаурова предупредила любителей шампанского: пить его можно далеко не всем, сообщает Zakon.kz

В интервью "Пятому каналу", специалист заявила что употребление шампанского может навредить организму сильнее крепких напитков. По ее словам, последствием выпитого шампанского может стать обострение воспалительных процессов в ЖКТ.

Кондаурова отметила что игристый напиток может стать причиной обострения гастрита, язвы желудка, проблем с кишечником, других заболеваний.

Нутрициолог подчеркнула, что воспаление в желудке или поджелудочной железе после шампанского может принимать такую острую форму, когда пострадавшему человеку требуется госпитализация. Кондаурова пояснила, что негативный эффект шампанского объясняется высоким содержанием в нем сахара, сочетающегося с газом. Газация напитка способствует том, что сахар очень быстро проникает в кровь, и повышает гликемическую нагрузку на поджелудочную железу.

"От игристого необходимо отказаться людям, страдающим от сахарного диабета, а также тем, у кого диагностирована инсулинорезистентность", - заявила эксперт.

Кроме того, газ ускоряет всасывание алкоголя, что способствует перенапряжению органов пищеварения, трудящихся над расщеплением алкоголя. Людям, у которых имеются хронические болезни желудка, печени и почек, нутрициолог посоветовала отказаться от употребления шампанского.

Также Анастасия Кондаурова настоятельно рекомендовала не закусывать шампанское ничем сладким, включая кондитерские изделия и сухофрукты.

Ранее нарколог рассказал, как не перепить за новогодним столом.

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