Жизнь в образе бохо: стилист рассказала, какая одежда будет в тренде этой осенью

Конец лета – самое время для того, чтобы пополнить свой гардероб осенними вещами. Стилист Айгерим Токсеитова рассказала Zakon.kz о женских нарядах, которые будут в тренде в предстоящем сезоне. А еще они как раз помогут скорректировать фигуру и придадут образу женственность.

Бохо-юбки и платья макси

Стиль бохо появился в начале 70-х годов прошлого века. Его название обозначает "богемный шик". Главной характерной чертой юбки-бохо является длина "до пят". Юбки этого покроя бывают самых разных стилей и направлений. Особенно модны бохо, сшитые в цыганском, этническом, колониальном, милитари и винтажных направлениях. Стилист Айгерим Токсеитова, которая занимается созданием модных образов, уверена, что именно такой фасон юбок будет в тренде этой осенью.

"Осенью такая шерстяная юбка добавит волшебства в обыкновенную прогулку по парку и при этом не даст замерзнуть. Классические бохо-юбки подойдут для выхода на любой случай", – рассказала стилист Айгерим Токсеитова.

Будут в моде этой осенью и прямые "родственницы" юбок-бохо – макси платья. Этот элемент женского гардероба является самой универсальной одеждой. Такие платья подходят для любого времени года, но в предстоящем осеннем сезоне они будут пользоваться особенным успехом.



"Платье подобного фасона скорректирует фигуру и скроет недостатки. Главное – убедиться, что оно не слишком длинное, чтобы не запинаться о его полы при ходьбе", – отметила Айгерим Токсеитова.

Фото: pexels

Замшевые куртки и многослойность

Многие стилисты и дизайнеры уверены, что замшевая одежда никогда не выйдет из моды. Поэтому, делая выбор в пользу осенней куртки из этого материала, вы точно не ошибетесь. Этой осенью в фаворитах будут куртки-косухи и куртки в стиле вестерн. Особенно эта верхняя одежда будет красиво смотреться с юбками в стиле бохо.

Фото: pexels

Этой осенью замшевым курткам не уступит по популярности многослойный стиль одежды. Этот образ создается из нескольких предметов гардероба. Вещи надеваются друг на друга таким образом, что часть каждого изделия остается видимой окружающим.

"Для того, чтобы придерживаться этого стиля, не нужна одежда со сложным дизайном. Достаточно выделить модели верхнего, среднего и нижнего слоя и примерить друг с другом. Это прием, подходящий всем типам внешности и фигур", – подчеркнула дизайнер.

Фото: pexels

Трикотаж

Трикотажная одежда в первую очередь является удобной повседневной одеждой, которая может спасти от прохладного осеннего ветра. Стилисты не раз отмечали, что вещи из этого материала всегда будут на пике популярности, особенно теплые кардиганы, свитера и платья.

"Стоит отметить, что трикотажные платья подойдут не только для повседневного использования. Если добавить к ним интересные аксессуары, то можно создать образ, в котором не будет стыдно выйти в общество. Кардиганы и свитера можно носить в офис, также они будут удобны на встрече с друзьями и на вечерней прогулке", – рассказала Айгерим Токсеитова.

Фото: pexels

Из цветов в тренде виноградный

Виноградный цвет в одежде – это один из самых стильных и эффектных оттенков 2025 года. Этот глубокий и насыщенный оттенок придает образу элегантность и утонченность. Он отлично смотрится как в повседневной, так и в вечерней одежде. Элементы одежды в этой расцветке отлично будут гармонировать с классическими оттенками. Черный, серый, молочный и белый – очевидные варианты, которые всегда будут в моде. Такая палитра цветов создает элегантные и стильные образы, где винный оттенок становится ярким акцентом.