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Медики призывают отпускников избегать контакта с обезьянами на отдыхе

Медики призывают отпускников избегать контакта с обезьянами на отдыхе Фото: freepik
Специалисты "Роспотребнадзора" дали несколько советов, кто готовится провести отпуск в теплых странах, сообщает Zakon.kz

Медики напомнили о потенциальных опасностях для здоровья при контакте с животными. Они призывают не забывать, что одно из самых известных заболеваний, которое может передаваться от обезьян человеку — это вирусный гепатит В. Его вирус обитает в теле обезьян, и контакт с их слюной или калом может стать причиной заражения человека. Основными признаками инфекции гепатита В являются усталость, желтуха, боль в животе, а в некоторых случаях – развитие хронического заболевания печени.

Другим распространенным заболеванием, передающимся обезьянами, является герпес, вызывающий образование покраснений и волдырей на коже. Для того, чтобы снизить риск заражения опасными заболеваниями от обезьян, рекомендуется соблюдать определенные меры предосторожности:

  • Не стоит принимать пищу или питьевую воду в местах, где обитают животные. А также не стоит делиться едой с обезьянами, чтобы избежать потенциальных проблем со здоровьем и безопасностью.
  • Необходимо избегать контакта с обезьянами, особенно без наблюдения специалистов, проводящих контроль над животными.
  • Никогда не прикасайтесь к животным, когда они кормятся или спят, чтобы не нарушить их спокойствие и не рискнуть быть укушенными.

Если турист все же решит пообщаться с обезьянами, необходимо соблюдать правила гигиены. Регулярно мойте руки с мылом и водой или используйте антисептик после контакта с обезьянами или окружающей их средой. Имейте в виду, что передача инфекции может происходить также через любой контакт с кожей, ротовой полостью или слизистыми оболочками.

Ранее сообщалось, что в Японии скончался первый пациент, зараженный оспой обезьян.

ВОЗ отменила режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, введенный из-за оспы обезьян в мае 2023 года. Режим ЧС был объявлен в августе 2022 года.

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