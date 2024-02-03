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Медики рассказали, как быстрее акклиматизироваться в отпуске

Медики рассказали, как быстрее акклиматизироваться в отпуске Фото: freepik
Специалисты Роспотребнадзора напомнили тем, кто собирается в отпуск в теплые страны о правилах акклиматизации, чтобы в полной мере насладиться теплым морем и золотыми пляжами, сообщает Zakon.kz

Отпуск в жарких странах зимой предполагает резкую смену климата, что может привести к снижению работоспособности, ухудшению самочувствия, недомоганию. Чтобы этого избежать :

  • необходимо готовится к поездке заранее. Если предстоит смена часовых поясов, старайтесь за несколько дней до путешествия ужинать и ложиться спать на час-два позже, если будете перемещаться на запад, или раньше, если полетите на восток;
  • в первые дни отдыха старайтесь избегать чрезмерных физических нагрузок. Дайте время организму приспособиться к новым условиям;
  • употребляйте как можно больше напитков, утоляющих жажду и нормализующих водный баланс;
  • пользуйтесь солнцезащитным кремом. Полуденные часы старайтесь проводить в помещении, где температура воздуха не выше 24 °C;
  • носите одежду и головные уборы по погоде;
  • старайтесь есть привычную для себя пищу. Если это невозможно, привыкайте к местной кулинарии постепенно, не ставьте перед собой задачу попробовать все местные блюда.

Роспотребнадзор рекомендует тщательно планировать маршрут поездки и заранее узнавать об особенностях места, где планируете провести отпуск.

Ранее мы публиковали пять советов: как постепенно подготовить организм к весне.

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