Медики рассказали, как быстрее акклиматизироваться в отпуске

Специалисты Роспотребнадзора напомнили тем, кто собирается в отпуск в теплые страны о правилах акклиматизации, чтобы в полной мере насладиться теплым морем и золотыми пляжами, сообщает Zakon.kz

Отпуск в жарких странах зимой предполагает резкую смену климата, что может привести к снижению работоспособности, ухудшению самочувствия, недомоганию. Чтобы этого избежать :



необходимо готовится к поездке заранее. Если предстоит смена часовых поясов, старайтесь за несколько дней до путешествия ужинать и ложиться спать на час-два позже, если будете перемещаться на запад, или раньше, если полетите на восток;

в первые дни отдыха старайтесь избегать чрезмерных физических нагрузок. Дайте время организму приспособиться к новым условиям;

употребляйте как можно больше напитков, утоляющих жажду и нормализующих водный баланс;

пользуйтесь солнцезащитным кремом. Полуденные часы старайтесь проводить в помещении, где температура воздуха не выше 24 °C;

носите одежду и головные уборы по погоде;

старайтесь есть привычную для себя пищу. Если это невозможно, привыкайте к местной кулинарии постепенно, не ставьте перед собой задачу попробовать все местные блюда.

Роспотребнадзор рекомендует тщательно планировать маршрут поездки и заранее узнавать об особенностях места, где планируете провести отпуск.

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