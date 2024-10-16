Почему солянку нужно срочно исключить из рациона
По словам специалиста, солянку можно поставить на первое место по вредности для работы желудочно-кишечного тракта.
В продолжении она отмечает, что грибной суп может вызвать вздутие и метеоризм.
Его не стоит есть детям и людям, страдающим заболеваниями ЖКТ.
В свою очередь, гороховый суп обычно варят с копченостями, что делает его тяжелым и калорийным, он также может вызвать расстройство ЖКТ.
Полезными для пищеварения являются, как отмечено в публикации РИА Новости, легкие супы. Кроме того, диетические супы, приготовленные на основе овощных бульонов или с использованием нежирных сортов рыбы и птицы, могут помочь в похудении.
Впрочем в питании всегда есть множество нюансов. К примеру, за массу полезных свойств авокадо причисляют к суперфудам. Что это за фрукт-супергерой, можно прочитать по ссылке.
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