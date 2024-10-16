Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Почему солянку нужно срочно исключить из рациона

Почему солянку нужно срочно исключить из рациона, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 12:38 Фото: pixabay
Солянка, грибной и гороховый супы оказались в списке самых вредных. Все из-за того, что ни содержат много жира и соли. Что еще не так с привычными блюдами, рассказала врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, солянку можно поставить на первое место по вредности для работы желудочно-кишечного тракта.

В продолжении она отмечает, что грибной суп может вызвать вздутие и метеоризм.

Его не стоит есть детям и людям, страдающим заболеваниями ЖКТ.

В свою очередь, гороховый суп обычно варят с копченостями, что делает его тяжелым и калорийным, он также может вызвать расстройство ЖКТ.

Полезными для пищеварения являются, как отмечено в публикации РИА Новости, легкие супы. Кроме того, диетические супы, приготовленные на основе овощных бульонов или с использованием нежирных сортов рыбы и птицы, могут помочь в похудении.

Впрочем в питании всегда есть множество нюансов. К примеру, за массу полезных свойств авокадо причисляют к суперфудам. Что это за фрукт-супергерой, можно прочитать по ссылке.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Читайте также

Реальная угроза или миф: стоит ли бояться магнитных бурь
Истина о магнитных бурях: мифы и факты
Гороскоп на сегодня
Доверьтесь Вселенной: астрологический прогноз на 16 октября
От Близнецов до Львов: кому принадлежит искусство общения
От Близнецов до Львов: кому принадлежит искусство общения
Анастасия Московчук
Интересное 2024 год Вред здоровью Врачи Здоровье Еда
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Певец SHAMAN прокомментировал отношения бывшей жены с Егором Кридом
Певец SHAMAN прокомментировал отношения бывшей жены с Егором Кридом
осень в Алматы вступает в свои права
Мороз и мокрый снег: как долго продлится ненастье в Алматы и области
Жена Кайрата Нуртаса покинула Казахстан
Жена Кайрата Нуртаса покинула Казахстан
Заморозки, холод, мороз, поздняя осень, иней
Заморозки на юге и снег в центре РК: какой будет погода 16 октября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: