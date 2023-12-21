Алматинцев призвали не посещать популярный ледник Богдановича

Туристам запретили посещение пещеры ледника Богдановича в горах Алматы. С таким заявлением 20 декабря 2023 года выступил Департамент по чрезвычайным ситуациям города, сообщает Zakon.kz.

Отмечено, что в связи с выпадением осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Большая и Малая Алматинки возможен сход снежных лавин.

Наряду с этим лавинная опасность сохраняется по туристической тропе, ведущей к ледовому гроту на современной морене ледника Богдановича, где имеется 12 лавиноопасных участков.

Ледник Богдановича расположен в Малоалматинском отроге Заилийского Алатау. Один из самых доступных ледников возле Алматы. Перепад высот – 3160-3360 метров над уровнем моря.

"Для безопасности, а также ограничения доступа туристов и посетителей на территории и входе в грот выставлены предупреждающие щиты "Осторожно! Возможно обрушение ледника!", "Осторожно! Лавиноопасный участок!" (на трех языках)". Пресс-служба ДЧС Алматы

В этой связи Департамент по ЧС Алматы и ГУ "Казселезащита" убедительно просят туристов и отдыхающих:

не выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода снежных лавин;

не заходить в ледяную пещеру;

соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности.

Ранее акимат столицы обратился к астанчанам. По данным синоптиков, 21 декабря в Астане ожидается низовая метель, ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.