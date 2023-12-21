Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Алматинцев призвали не посещать популярный ледник Богдановича

Алматинцев призвали не посещать популярный ледник Богдановича Фото: Zakon.kz
Туристам запретили посещение пещеры ледника Богдановича в горах Алматы. С таким заявлением 20 декабря 2023 года выступил Департамент по чрезвычайным ситуациям города, сообщает Zakon.kz.

Отмечено, что в связи с выпадением осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Большая и Малая Алматинки возможен сход снежных лавин.

Наряду с этим лавинная опасность сохраняется по туристической тропе, ведущей к ледовому гроту на современной морене ледника Богдановича, где имеется 12 лавиноопасных участков.

Ледник Богдановича расположен в Малоалматинском отроге Заилийского Алатау. Один из самых доступных ледников возле Алматы. Перепад высот – 3160-3360 метров над уровнем моря.

"Для безопасности, а также ограничения доступа туристов и посетителей на территории и входе в грот выставлены предупреждающие щиты "Осторожно! Возможно обрушение ледника!", "Осторожно! Лавиноопасный участок!" (на трех языках)".Пресс-служба ДЧС Алматы

В этой связи Департамент по ЧС Алматы и ГУ "Казселезащита" убедительно просят туристов и отдыхающих:

  • не выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода снежных лавин;
  • не заходить в ледяную пещеру;
  • соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности.

Ранее акимат столицы обратился к астанчанам. По данным синоптиков, 21 декабря в Астане ожидается низовая метель, ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Читайте также

почему появляется недостаток витаминов
Почему появляется дефицит витаминов и как это исправить
Астрологи рассказали у кого чудо может случиться прямо в новогоднюю ночь
Астрологи рассказали, у кого чудо может случиться прямо в новогоднюю ночь
Врачи рассказали, почему не стоит закусывать алкоголь бутербродами с икрой
Врачи объяснили, почему не стоит закусывать алкоголь бутербродами с икрой
Анастасия Московчук
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в январе 2024 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в январе 2024 года
В Казахстане временно отключат телевидение и радио
В Казахстане временно отключат телевидение и радио
В центре Алматы снесли торговые павильоны
В центре Алматы снесли торговые павильоны
В Казахстане изменили правила проведения техосмотра
В Казахстане изменили правила проведения техосмотра
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: