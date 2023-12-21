Когда денег мало, а праздника хочется: рецепты домохозяек, знающих толк в новогодней экономии

На носу торжество, юбилей, свадьба, или, как нынче, Новый год, а в холодильнике "мышь повесилась", да и денежек "кот наплакал"?

Вклинившись в форум "отчаянных домохозяек" в популярной сети с вопросом, что же делать в таких случаях, корреспондент Zakon.kz изучила ситуацию и получила несколько уникальных советов от супермам и суперкондитера.

Большинство из них советуют уже сейчас приобрести несколько килограммов корнеплодов, картофеля, моркови, маргеланской редьки, свеклы, они недороги и с ними можно сделать массу салатов.

"А еще нужно купить на рынке или в бюджетном магазине упаковку куриного супнабора и набора для ухи, это такие пакеты с рыбными косточками и головами, – советует одна из форумчанок. – Или просто взять килограмм самой дешевой рыбы. Плюс нам понадобятся желатин, большая морковка и большая луковица. И готовим два коронных блюда на праздничный стол. Первое – заливное из курицы. Для этого вы хорошо промытый птичий супнабор варите три часа на медленном огне, достаете затем птицу, мясо обираете, бульон солите, перчите, вводите в него заранее замоченный в небольшом количестве холодной воды желатин. Куриное мясо раскладываете в судочки, заливаете желе, можете посыпать зеленью, если есть. Остужаете в холодильнике, но не в морозилке. И это очень вкусно".

Второй рецепт от этой же дамы – просто бомба. Он называется "Воскресный рыбный салат", правда, непонятно, почему воскресный. На наш взгляд, у старательной хозяйки он пойдет на любой день и в любой праздник.

Все просто: нужно отварить набор для ухи или просто одну среднюю рыбу, скажем, большую тушку минтая, в подсоленной воде до готовности, это займет примерно час. Приготовить плоскую тарелку. Сварить большую картофелину или две средних. Лайфхак: картофелины можно почистить и закинуть вариться вместе с рыбой. Пожарить натертую на терке морковь. Отдельно зажарить до золотистого цвета, то есть до полной готовности, репчатый лук соломкой. Достаете из бульона и обираете с костей рыбу. Выкладываете ее первым слоем на тарелку. Сеточкой наносите майонез. Можно добавить на этом слое совсем немного чеснока. Второй слой – тертый картофель, третий – лук, четвертый – морковь. Все промазываем слегка майонезом, оставляем на час для пропитки, подаем, поперчив салат сверху.

Итого мы тратим на эти два блюда около двух тысяч тенге и получаем три судка с заливным и тарелку сытного салата.

Замечательным советом поделилась домохозяйка из Костаная, она назвалась в сети "Мамаанна".

"Покупаете на рынке в восточном ряду килограмм сухофруктов – это должна быть компотная смесь, где есть яблоки, чернослив, изюм, некондиционная курага и прочее. У нас кило такой смеси стоит 800 тенге. Сразу отбираете яблоки, варите из них большую кастрюлю компота, это вам прекрасный домашний напиток на всю новогоднюю ночь. Теперь выбираете в пакете со смесью чернослив и курагу, моете, как следует, замачиваете эти сухофрукты в горячем сладком крепком чае. Как фрукты станут мягче, достаете их, раскладываете на бумагу или полотенчико, пусть лишний чай стечет. Затем раскладываете их в крошечные блюдечки, мягкие, сочные, сладкие фрукты придутся по вкусу всем и как закуска к коньяку, например, и как десерт. Но это еще не все. Выбираете из остатков компотной смеси изюм, моете его. Шинкуете очень мелкой длинной соломкой небольшую миску обычной белокочанной капусты, засыпаете в нее изюм, солите, перчите, добавляете майонеза, перемешиваете. Через час, когда изюм немного разбухнет в соке капусты и майонезе, можно подавать". Домохозяйка "Мамаанна"

Еще одна супермама дает, возможно, очень правильный совет насчет горячего блюда:

Самое выгодное – это налепить дома пельменей, потому как из килограмма мяса получается достаточно пельмешек, чтобы накормить человек восемь, еще можно для разнообразия наделать вареников с поджаренной на постном масле квашеной капустой. Это очень вкусно. Кстати, самый бюджетный вариант фарша для пельменей – это куриная грудка, жирная утиная грудка, они продаются в магазинах поштучно, большая луковица, пропущенные через мясорубку. Плюс соль-перец, и замечательные пельмешки у вас получатся, если не поленитесь замесить пресное тесто и заняться лепкой.

Некоторые экономные хозяйки рассказывают, что решили 31-го декабря сделать горку фаршированных блинов и подать их потом, подогрев в микроволновке или духовке, как горячее.

"Блины, думаю, все умеют печь, – рассказывает жительница Алматы Камиля Сариева. – В данном случае не надо делать их слишком сдобными, ведь начинка будет сытной. Для начинки, как первый вариант, берем обжаренную куриную или баранью печень, которую потом надо остудить, провернуть через мясорубку и сдобрить солью-перцем-кинзой. Можно молотыми семенами кинзы или свежей – листиками. Но можно и без кинзы, с сушеным укропом или зеленым лучком. Этим паштетом фаршируете блинчики. Как второй вариант, отвариваете картофель, мнете его как на пюре, вмешиваете много жареного до легкого золотистого цвета лука. И начиняете блины".

Замечательный салат "Советский" предложила любителям бюджетно поесть в праздники кызылординка Лира Ким.

Обычный плавленый сырок типа "Дружба" достаете из холодильника, натираете на терке. Так же натираете одну среднюю морковь. Зубчик чеснока выдавливаете в морковь с сыром через пресс. Два отварных яйца режете кубиками. Все смешиваете, перчите, заправляете майонезом, подаете.

Она же предлагает сделать салат "Рыбный" – простой, вкусный и недорогой.

Для него нужно взять банку любых рыбных консервов в масле, отварные свеклу, морковь, картофелину, нашинкованную мелко маленькую луковицу. Овощи нарубить кубиками, консервы размять вилкой вместе с маслом. Смешать все в миске с добавлением майонеза, соли, перца, выложить в салатник, посыпать луком.

И просто шедевр предлагает приготовить быстро и не затратно домашний кондитер из Астаны Николай Сомов. Это торт "Минутный". За пятнадцать минут готовится, за пять съедается.