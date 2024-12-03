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Законодательство РК

В Минпросвете напомнили, что сбор денег в школах на новогодние утренники запрещен

Гани Бейсембаев, государственный служащий, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2024 01:46 Фото: primeminister.kz
Министр просвещения высказался о проведении школьных торжеств в преддверии Нового года. Гани Бейсембаев уверен, что учебные учреждения вполне могут организовать праздники без поборов с родителей, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала КТК, министр отметил, что любые мероприятия должны быть направлены на воспитание молодого поколения, а не просто носить увесилительный характер. При этом сбор денег в школах, напомнил Гани Бейсембаев, запрещен приказом Министерства просвещения.

"И это касается любых мероприятий – от выпускных балов до новогодних утренников. А вот дарить учителям подарки можно. Но только в рамках дозволенного".Гани Бейсембаев, министр просвещения РК

Главный учитель страны уверен, что его коллеги никаких материальных поощрений от учеников не ждут.

Ранее министр просвещения Гани Бейсембаев 3 декабря 2024 года на заседании правительства рассказал, как снижают дефицит педагогов по ключевым предметам в сельских школах.

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