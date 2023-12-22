Как можно заработать в Казахстане в новогодние праздники

Для многих период новогодних праздников – это возможность поработать. Ведь в первую неделю года можно получить неплохой доход, даже не имея специального образования или опыта, сообщает Zakon.kz.

Компания HeadHunter подобрала несколько вариантов подработки, которые подойдут практически всем.

Дед Мороз, Снегурочка и другие

Вакансии для тех, кто готов перевоплотиться в сказочных персонажей, могут быть очень разными. Например, аниматоры в отель или торговый центр, промоутеры, ведущие детских мероприятий.

Среди минусов можно отметить, что такая работа, как правило, разъездная. Очень важно планировать расписание так, чтобы не опаздывать и не срывать людям праздник.

Конкуренция на рынке Дедов Морозов и Снегурочек тоже существует. Но можно подготовиться и повысить свои шансы на успех: заранее найдите напарника или напарницу, купите хорошие костюмы, разместите объявление с качественными фото, действуйте проактивно – предлагайте свои услуги различным компаниям и агентствам.

Таксист, трезвый водитель

Для многих садиться за руль в праздники – значит лишать себя веселья. Люди по всей стране ездят в гости или гулять, в рестораны или клубы. И им нужно такси. Еще один полезный сервис, "трезвый водитель", тоже становится весьма популярен в период корпоративных мероприятий и длинных выходных.

Среди плюсов: высокие тарифы на поездки. Можно заработать больше за меньшее время.

Однако есть и минусы. Если хотите собрать самые выгодные заказы, стоит поработать в Новый год и первые дни января. Многие водители устраивают себе длинные смены, но это достаточно сложно. Клиенты в эти дни более шумные и порой не вполне адекватны.

Курьер

Работу курьером можно найти круглый год, ведь спрос на доставку велик. А в праздники он еще выше.

Эта работа подойдет практически для всех. Минусы: вам придется преодолевать приличные расстояния, несмотря на погоду и качество уборки улиц и дворов. Эта работа для тех, кто готов быть в движении и способен хорошо ориентироваться в незнакомых районах.

Сборщик заказов

Эта вакансия тоже стала востребованной благодаря буму доставки. Задачи – комплектовать заказы в магазине или на складе, проверять товары (например, срок годности) и выкладывать их для передачи клиентам или для курьеров.

Также есть минусы. Большинство вакансий подразумевает физические нагрузки. Если предстоит работать с продуктами питания, то понадобится санитарная книжка. Но можно выбрать работодателя, который компенсирует затраты на ее получение.

Продавец, кассир

В период высокого спроса появляются новые торговые точки, например, на ярмарках. В магазинах открывают дополнительные кассы, чтобы успевать обслуживать всех покупателей. В обязанности продавца входит работа на кассе и в торговом зале, выкладка товара и смена ценников. Также нужно следить за сроками годности, общаться с покупателями и поддерживать порядок на рабочем месте.

Официант

В декабре и на праздничной неделе января в заведениях общепита аншлаг. И они готовятся к наплыву посетителей заранее: привлекают к работе весь штат и нанимают временный персонал. Помимо официантов, открываются вакансии барменов и бариста.

Эта подработка подойдет тем, кто любит быть в движении и много общаться. Смена длится 12 часов, и почти все это время вам предстоит консультировать гостей по меню, принимать и приносить заказы, заниматься сервировкой, успевать вовремя забирать посуду и приносить счет.



Ведущий мастер-классов

Кулинарные, флористические, творческие – сегодня выбор мастер-классов огромен. И конечно, они становятся особенно популярны в праздники, когда застолья надоедают и хочется заняться созиданием. Особенно если в семье есть дети.

Чаще всего такие мероприятия проводят для детей, и далеко не все созданы для этой работы. Нужно уметь поддерживать дисциплину, привлекать внимание к своим словам и следить за техникой безопасности. Как правило, мастер-классы мало похожи на спокойные медитативные занятия. Скорее, они проходят шумно и порой сумбурно. Будьте готовы с улыбкой отвечать на однотипные вопросы по нескольку раз подряд.

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