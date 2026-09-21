Вселенная даст им шанс – пять знаков зодиака ждет грандиозный прорыв

Астрологи назвали пять знаков зодиака, для которых неделя с 21 по 27 сентября 2026 года станет временем грандиозных перемен. Наступающий сезон Весов и полнолуние в Овне откроют перед ними новые двери в любви, карьере и общении, сообщает Zakon.kz.

О благоприятном астрологическом прогнозе рассказало издание YourTango. Согласно гороскопу, начавшийся период идеален для того, чтобы выйти из тени, завести полезные связи и научиться проявлять больше заботы о себе.

Овен

Полнолуние в вашем знаке указывает на то, что пора отпустить все, что больше не служит вашему благу. Простите себе прошлые ошибки, проявите заботу о своем теле и душевном состоянии. Солнце, переходящее в Весы, готовит вас к вызовам и учит дипломатии. Это не время для вспышек гнева: терпение и взвешенные слова помогут обрести верных друзей и укрепить ваш авторитет.

Телец

Наступающий сезон Весов приносит Тельцам отличные возможности для обновления повседневной рутины и улучшения качества отношений. Вас ждут новые знакомства и укрепление существующих романтических связей. При этом полнолуние в Овне добавит вам авторитета в профессиональной сфере. Новые обязанности могут стать вызовом, но справедливый подход и умение слушать других обеспечат вам успех.

Близнецы

Неделя наполнима духом приключений, романтикой и творческим вдохновением. Полнолуние в Овне побудит вас раскрыть скрытые таланты, а общение с наставниками даст ценные ориентиры для новых начинаний. Не торопитесь и не действуйте опрометчиво: уделяйте время качеству своей работы, даже если энергичный настрой подталкивает к спешке.

Весы

С переходом Солнца в ваш знак наступает идеальное время для демонстрации лучших качеств. Вы окажетесь в центре внимания и сможете наладить более глубокий контакт с окружающими. Полнолуние и Сатурн научат вас смелости в принятии решений: ставьте свои интересы на первое место и не бойтесь проявлять себя.

Водолей

Ощущение стагнации наконец уступает место активному движению. Сезон Весов заставит вас сфокусироваться на будущем и амбициозных целях, а полнолуние в Овне поможет обрести уверенность в себе. Наступает период активного участия в общественной жизни – ждите приглашений на мероприятия и новых перспективных предложений.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

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