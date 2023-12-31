Чтобы Новый год не омрачила аллергия - советы медиков

Российский врач Наталья Шевчук напомнила о том, что атрибуты новогодних празднеств: елки, пластиковый декор и даже салаты могут омрачить настроение аллергиков, сообщает Zakon.kz

Шевчук сообщила в интервью Общественной службе новостей, что появление неприятных симптомов аллергии часто провоцируют хвойные деревья. В частности, елки могут быть опрысканы веществами, вызывающими у людей аллергические проявления – насморк, кожный зуд, слезоточивость, чихание и т.д.

"Причиной становится мелкая пыльца, достаточно много аллергенов содержится в смоле и эфирных маслах, выделяемых ароматными деревьями. Помимо этого, аллергия может быть вызвана специальными веществами, которыми опрыскивают деревья: для борьбы с вредителями, предотвращения опадания хвои, уменьшения опасности возгорания и так далее", - отметила врач.

Что касается искусственных елок, медик заметила: некачественный пластик, из которого могут быть изготовлены разные новогодние атрибуты, тоже способен негативно влиять на организм и быть аллергеном. Также специалистка обратила внимание на то, что часто искусственные елки хранятся где-нибудь в отдаленных темных местах жилья, на антресолях. За время хранения они покрываются пылью, в которой могут находиться потенциально вредные, аллергенные компоненты или пылевые клещи. Доставая такую елку и пытаясь ее очистить перед установкой, люди рискуют заполонить свой дом нежелательными или опасными мельчайшими веществами, которые могут долго циркулировать в воздухе жилища.

Что же касается аллергенов на праздничном столе, продолжила эксперт, то к ним, в первую очередь, относятся куриные яйца и курятина.

"При наличии аллергии на курицу следует исключить из новогоднего меню все, что готовят с использованием куриного мяса или яиц, включая майонез. В раздел морепродуктов попадают крабы, кальмары, мидии, а также деликатесные устрицы, рыба, икра", - заявила Шевчук.

По ее словам, лидирующие позиции в рейтинге аллергенов занимают цитрусы: апельсины, лимоны и мандарины и другие.

"За ними с незначительным отрывом следуют ягоды: клубника и малина, смородина, крыжовник. Нередко вызывают аллергию ананас, киви и другие экзотические фрукты. Среди орехов чемпионами по содержанию аллергенов считаются арахис, кешью и фундук, а среди сладостей — шоколад и какао. Встречается и аллергия на кокос, и, соответственно, на кокосовое молоко и стружку, которой часто украшают пирожные", - резюмировала врач.

Как понять, что вы страдаете от аллергии? Зимой симптомы аллергических реакций организма легко спутать с простудными состояниями. Насморк, чихание, кашель, атопический дерматит, сыпь на коже – все это может возникать из-за чувствительности к каким-то веществам. Такая чувствительность организма может неожиданно «проснуться» даже у тех, кто не является аллергиком, не страдал раньше от аллергических синдромов. С возрастом риск того, что организм может проявлять аллергические реакции при контакте с какими-то веществами в пище или окружающей среде, становится более существенным.

Понять, страдаете вы из-за пылевых клещей или какого-то другого аллергена можно, обратившись к врачу и сдав необходимые анализы.

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