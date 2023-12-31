Какой мейкап предлагают стилисты для встречи 2024 года

Известный российский стилист Владислав Лисовец предложил модницам мейкап в стиле 1970-х для встречи 2024 года, сообщает Zakon.kz

"Обожаю 70-е! Но если вы выбрали такой макияж - убедитесь, что прическа и наряд соответствуют этому же десятилетию!" - подчеркнул модный эксперт на своем сайте.

Желающим сделать акцент на глазах он посоветовал черные стрелки в духе главной героини фильма "Черный лебедь" в исполнении актрисы Натали Портман. Еще один вариант - яркие тени и цветная тушь.

Не менее актуальны "кукольные" образы с геометричным макияжем. Вдохновиться можно имиджем известной модели Твигги.

Не теряют актуальности блестки и стразы: экспериментировать с ними можно и нужно, как душе угодно, подчеркивает Лисовец.

Самым креативным стилист посоветовал взять банку с глиттером и нарисовать им большую звезду на щеке или вокруг глаза.

Еще один смелый образ - леди-вамп. "Это секс и рок-н-ролл в одном флаконе!" - заметил эксперт.

"Конечно, можно обойтись просто красивым мейком, но ведь вы его и без того делаете чуть ли не каждый день. Отнеситесь в этот раз к нему словно к маскараду без страха превратиться в тыкву", - отметил он добавив что мужчины тоже могут "приобщиться" к этому празднику и показал наглядно как.

Ранее стилисты рассказали какой наряд нужно надеть на Новый год, чтобы всех ослепить.