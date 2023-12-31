Любовный гороскоп на 2024 год для всех знаков

Астрологи составили любовный гороскоп для всех знаков зодиака на 2024 год. Какие изменения подготовил для вас Амур, читайте на Zakon.kz.

Любовные предсказания взяты с сайта 1001goroskop.

Овен (21 марта - 19 апреля)

В наступающем 2024 году у любвеобильного Овна будут все шансы наконец-то привести в порядок все свои амурные дела. Те Овны, которые ищут свою вторую половинку, найдут ее, а кто нашел – выведут свои отношения на новый уровень.

Этот год совершенно не склоняет Овна к легкомыслию. Напротив, все, что будет делать в этот период Овен, будет отличаться гораздо большей чем обычно серьезностью, продуманностью и основательностью.

И это замечательно, потому что повышенная серьезность Овна в 2024 году вовсе не означает занудство и скуку. Просто любое событие или мероприятие он сумеет организовать так, что оно пройдет интересно и с огоньком. А это значит, что уж чем-чем, а вниманием противоположного пола Овен в наступающем году обделен точно не будет.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Что касается любви, то наступающий 2024 год у Тельца не обещает изобиловать излишками романтизма. В этот период логика у него будет явно преобладать над эмоциями, но это даже хорошо. Если бы любовь состояла только из восторженных ахов и вздохов, долго бы продержались такие отношения?

В наступающем году у Тельца есть прекрасные шансы для того, чтобы не просто укрепить свои отношения с любимым человеком, но и идеальным образом организовать и спланировать с ним свою совместную жизнь. Любые вопросы быта Телец будет решать в этот год на удивление легко и без лишних негативных эмоций.

А разве этого мало? Хоть и говорят, что с любимыми рай в шалаше, но это только до первых дождей. Ну а в теплой квартире, уютно обустроенной заботами практичного Тельца, никакие дожди не нарушат вашего совместного счастья.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

В плане любви и отношений этот год обещает пройти у Близнецов под счастливой звездой. Харизма и повышенное внимание со стороны противоположного пола – это именно то, что обещает им гороскоп.

Если вы находитесь в поиске своей второй половинки, найти ее в 2024 году у вас будут максимальные шансы. Присмотритесь, возможно это будет тот, кто уже долгое время находится рядом с вами, но не решается признаться в своих чувствах. Чтобы узнать его, просто загляните ему в глаза – в них вы найдете ответ на все свои вопросы.

Но это еще не все. Гороскоп на 2024 год мало склоняет Близнецов к бездумному флирту, а это значит, что отношения, построенные или продолженные Близнецами в наступающем году, будут отличаться прочностью.

Рак (21 июня - 22 июля)

Наступающий год звезды гороскопа рекомендуют Раку посвятить укреплению и налаживанию отношений со своим любимым человеком. В этот год у него будут максимальные шансы решить любые сложные вопросы, исправить прошлые ошибки, да и вообще, вывести отношения на новый, более прочный уровень.

Подумайте, возможно, обрести надежное счастье в любви вам мешают какие-то из ваших старых привычек? Или же вы слишком долго уходили от важного разговора, погружаясь в себя? Не бойтесь открыться любимому человеку, расскажите ему о своих переживаниях и желаниях, и он обязательно поймет и прислушается. 2024 год – хорошее время для того, чтобы совместно найти выходы из любых сложных ситуаций, изменив свою жизнь к лучшему.

Лев (23 июля - 22 августа)

Единственное, что в наступающем году может помешать Льву добиваться своего львиного счастья, так это, наверное, его ложная скромность. Впрочем, по счастью, к чему-чему, а к скромности звезды 2024 года Льва как раз и не будут склонять.

В этот год Лев просто обречен блистать и пользоваться повышенным вниманием противоположного пола, а его способность увлекать окружающих своими красочными рассказами и идеями, сделает его и вовсе неотразимым.

Если в наступающем году Лев хочет найти себе пару или желает внести в свои отношения свежую струю, ему следует помнить, что его путь к сердцу и душе любимого человека лежит не через желудок, а через уши. И это относится как к женщинам, так и к мужчинам. Мужчины ведь тоже любят ушами, просто виду не показывают...

Дева (23 августа - 22 сентября)

В любовном гороскопе Девы звезды будут то и дело склонять ее к тому, чтобы наилучшим образом организовать свои отношения со своим любимым человеком. Это, конечно, замечательно, но делать это нужно предельно аккуратно и осторожно. В противном случае попытки прийти к согласию вполне могут обернуться банальным выяснением отношений или даже ссорой.

А главное, Деве ни в коем случае не следует оказывать давление на партнера – результат будет прямо противоположным. Даже если вас в его поведении или образе что-либо не устраивает, никакими требованиями, уговорами или просьбами вы этого изменить не сможете.

Для начала разрешите вашему любимому человеку быть самим собой, дайте ему понять, что вы любите его таким, каков он есть. Поверьте, в благодарность ему тоже захочется сделать для вас что-то приятное.

Весы (23 сентября - 22 октября)

В плане любви в 2024 году Весам можно дать тот же совет, что и в других сферах их жизни: не пускайте в сердце обиду. Особенно это касается отношений с любимым человеком. Поверьте, реальных поводов для обид в жизни значительно меньше, чем вам будет казаться в наступающем году.

Даже если вам вдруг покажется, что ваш любимый человек сознательно действует вам на нервы или не хочет услышать вас, скорее всего это не так. Просто у него могут быть свои взгляды и обстоятельства. Попробуйте и вы услышать его.

Искусство совместной жизни в том и состоит, чтобы слышать не только себя, но и друг друга. А главное – научиться принимать друг друга такими, какие вы есть. И тогда интересы вашего любимого человека могут стать и вашими, открывая в вашей душе дорогу новому вдохновению и любви.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

В плане любви партнеру Скорпиона в 2024 году можно пожелать одного – ни в коем случае не пытаться давить на него, тем более, пробовать подчинить его своей воле. Нет, сам Скорпион может даже и не заметить подобных попыток, продолжая делать что делал. А вот партнер при этом может сильно огорчиться.

В наступающем году в отношениях со Скорпионами будут эффективны не приказы и требования, а только спокойные и обоснованные просьбы, без излишней настойчивости и эмоций.

Сам же Скорпион при этом тоже не будет настроен как-либо давить на своего любимого человека. Больше того, он сделает все возможное, чтобы порадовать его. А его энергичность и уверенность в своих силах добавят ему шарма в глазах противоположного пола.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

В наступающем году звезды в любовном гороскопе Стрельца складываются столь замечательным образом, что едва ли найдутся сердца, способные укрыться от его метких стрел.

Если бы Стрелец только захотел, он смог бы влюбить в себя, наверное, любого, делая это так искусно и незаметно, что его жертва и опомниться не успеет. И все, что для этого нужно Стрельцу, так это просто увлеченно заниматься своими делами. Этого достаточно, чтобы в глазах противоположного пола он стал неотразимым.

Жизнерадостная энергия Стрельца будет наделять его такой харизмой, что люди сами неосознанно будут тянуться к нему. Ну а отсюда до внезапно вспыхнувшей страсти бывает достаточно взгляда.

Козерог (22 декабря - 19 января)

В наступающем году звезды обещают предоставить Козерогу прекрасные шансы для решения назревших вопросов в отношении с партнером. А то, что такие вопросы в его жизни назрели, это бесспорно. Не бывает отношений, в которых между любимыми людьми все идеально, и время от времени об этом нужно говорить – откровенно и честно.

2024 год – самое время для такого разговора. Открыв свое сердце, Козерог и сам удивится, насколько ему станет легче. Единственное "но": делать это нужно аккуратно, стараясь не задеть чувства и самолюбие любимого человека. В конце концов, все мы люди, у всех свои недостатки, но ведь любовь – это и есть искусство прощать и принимать друга такими, какие мы есть.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Говорят "любовь мука, а без нее скука". Это про Водолея. В 2024 году звезды в его беспокойном гороскопе складываются так, что ум и сердце весь год у него будут в противоречии. Его эмоции будут зашкаливать, раз за разом побеждая доводы осторожного разума.

С одной стороны, в любви это неплохо, ведь недостатка во внимании со стороны противоположного пола у Водолея не будет. Скорее наоборот. Его яркость и артистизм создадут вокруг него атмосферу настоящего волшебства и соблазна. И этого волшебства будет столько, что у самого Водолея голова может пойти кругом.

Но вот если Водолей не желает, чтобы его жизнь превратилась в сплошную череду мимолетных встреч и интрижек, ему не мешает в наступающем году быть сдержаннее в желаниях и для начала как следует разобраться в собственных чувствах.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Любовь похожа на море, она бывает бурной и страстной, а бывает спокойной и нежной. В 2024 году звезды гороскопа обещают Рыбам целый Океан нежной гармонии и спокойной любви. Да, временами в их тихую гавань тоже будут доноситься волны далеких штормов, но едва ли это окажет на Рыб слишком сильное влияние.

В этом году Рыбы имеют прекрасные шансы не только упрочить свои отношения с любимым человеком, но и открыть в своих чувствах новые оттенки и смыслы.

Больше того, могучая интуиция Рыб позволит им услышать чувства и переживания близкого человека так, как если бы это были их собственные чувства и переживания. А это значит, что под таинственными звездами 2024 года Рыбы смогут по-новому ощутить и понять глубинный смысл выражения "моя вторая половинка".