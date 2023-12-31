Новогодний детокс: способы восстановления организма после праздничных застолий

Новогодние праздники – это время веселья, вкусных угощений и встреч с близкими. Однако застолья и избыток сладостей могут сказаться на здоровье. Чтобы восстановить самочувствие после праздничных дней, детокс – идеальный вариант для этого.

Zakon.kz узнал способы, как быстро очистить организм после праздников и почувствовать себя свежим и энергичным в начале года. В материале рассмотрим разные пути восстановления, включая употребление воды, правильное питание, физическую активность и др.

Детокс после праздников

Восстанавливаем водный баланс. Если вы плотно поужинали и с утра чувствуете тяжесть в желудке, старайтесь до обеда пить только воду. То, что обильный завтрак утром полезен, – это миф, достаточно сделать себе легкий завтрак или продолжать обильное питье до обеда. Для очищения организма от токсинов можно пить воду с лимоном, также сделать травяной чай или бульон. Согласно формуле, организму нужно 30 мл на 1 кг, к примеру, при весе 60 кг рекомендуется в день выпивать 1,8 литра воды. В среднем человеку нужно выпивать в день 1,5 литра. Причем нельзя превышать лимит, потому что можете вывести полезные минералы из организма.

Включаем в рацион овощи и фрукты. Чтобы нормализовать пищеварение, добавьте в рацион больше овощей и фруктов. Включайте их в свежем виде, добавляйте в салаты, закуски, делайте смузи и овощные соки или просто ешьте в качестве перекуса. Помните, что употребление овощей и фруктов обеспечит организм всеми необходимыми питательными веществами. При этом необязательно садиться на жесткую диету. Вы можете питаться, используя продукты одной категории, например, только курицу или рыбу.

Список рекомендуемых овощей и фруктов: Шпинат, укроп, петрушка, сельдерей. Капуста, брокколи. Морковь, свекла, редиска, имбирь. Лук, чеснок. Клубника, черника, малина. Лимон, лайм, апельсин, грейпфрут. Яблоки. Ананас. Груши. Бананы.



Активный досуг и сон. Не забываем о плюсах зимы: открытые катки, оформленные новогодние площади, сезон для катания на лыжах и сноуборде, ледовые дворцы с горками, пешие прогулки на свежем воздухе и красивый пейзаж для уличных фотосессий. Зимние активности способствуют укреплению иммунитета, повышению настроения и энергии. Стоит отметить, что перед трудовыми буднями нужно потихоньку восстанавливать и режим сна.

Если не получается заснуть вовремя, вот несколько рекомендаций: Ложиться на полчаса раньше. Прогуливаться перед сном. Отказаться от телефона за час до сна. Принимать расслабляющие ванны.



Разгрузочный день. Во время разгрузочного дня рекомендуется употреблять легкие продукты, фрукты, овощи, зеленый чай, йогурт и нежирные белки. Важно употреблять достаточное количество воды, чтобы избежать обезвоживания. Разгрузочный день может помочь организму отдохнуть от тяжелых пищеварительных процессов и восстановить баланс. Однако перед началом любой диеты или разгрузочного дня рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом.