Новогодний детокс: способы восстановления организма после праздничных застолий
Zakon.kz узнал способы, как быстро очистить организм после праздников и почувствовать себя свежим и энергичным в начале года. В материале рассмотрим разные пути восстановления, включая употребление воды, правильное питание, физическую активность и др.
Детокс после праздников
Восстанавливаем водный баланс. Если вы плотно поужинали и с утра чувствуете тяжесть в желудке, старайтесь до обеда пить только воду. То, что обильный завтрак утром полезен, – это миф, достаточно сделать себе легкий завтрак или продолжать обильное питье до обеда. Для очищения организма от токсинов можно пить воду с лимоном, также сделать травяной чай или бульон. Согласно формуле, организму нужно 30 мл на 1 кг, к примеру, при весе 60 кг рекомендуется в день выпивать 1,8 литра воды. В среднем человеку нужно выпивать в день 1,5 литра. Причем нельзя превышать лимит, потому что можете вывести полезные минералы из организма.
Включаем в рацион овощи и фрукты. Чтобы нормализовать пищеварение, добавьте в рацион больше овощей и фруктов. Включайте их в свежем виде, добавляйте в салаты, закуски, делайте смузи и овощные соки или просто ешьте в качестве перекуса. Помните, что употребление овощей и фруктов обеспечит организм всеми необходимыми питательными веществами. При этом необязательно садиться на жесткую диету. Вы можете питаться, используя продукты одной категории, например, только курицу или рыбу.
Список рекомендуемых овощей и фруктов:
- Шпинат, укроп, петрушка, сельдерей.
- Капуста, брокколи.
- Морковь, свекла, редиска, имбирь.
- Лук, чеснок.
- Клубника, черника, малина.
- Лимон, лайм, апельсин, грейпфрут.
- Яблоки.
- Ананас.
- Груши.
- Бананы.
Активный досуг и сон. Не забываем о плюсах зимы: открытые катки, оформленные новогодние площади, сезон для катания на лыжах и сноуборде, ледовые дворцы с горками, пешие прогулки на свежем воздухе и красивый пейзаж для уличных фотосессий. Зимние активности способствуют укреплению иммунитета, повышению настроения и энергии. Стоит отметить, что перед трудовыми буднями нужно потихоньку восстанавливать и режим сна.
Если не получается заснуть вовремя, вот несколько рекомендаций:
- Ложиться на полчаса раньше.
- Прогуливаться перед сном.
- Отказаться от телефона за час до сна.
- Принимать расслабляющие ванны.
Разгрузочный день. Во время разгрузочного дня рекомендуется употреблять легкие продукты, фрукты, овощи, зеленый чай, йогурт и нежирные белки. Важно употреблять достаточное количество воды, чтобы избежать обезвоживания. Разгрузочный день может помочь организму отдохнуть от тяжелых пищеварительных процессов и восстановить баланс. Однако перед началом любой диеты или разгрузочного дня рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом.
Восстановление после праздников поможет вам сбалансировать питание и прийти в тонус. Кроме внутренней очистки, проведите и внешнюю: сходите в баню или спа, сделайте маски, пилинг тела с ухаживающими маслами. Также нелишним будет пройти полное обследование организма и в течение года постоянно укреплять свой иммунитет.