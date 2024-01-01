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Сон не бывает впрок: как не сбить режим в праздничные выходные

Сон не бывает впрок: как не сбить режим в праздничные выходные Фото: pixabay
Российский сомнолог Роман Бузунов рассказал о том, как выспаться в долгие праздничные выходные и не нарушить режим сна, сообщает Zakon.kz.

Специалист отмечает, что дефицит сна, если он и накопился в предпраздничные дни, невозможно восстановить длительным сном, пишет ФедералПресс.

"Отоспаться впрок невозможно. Если накопился дефицит сна, то день-два можно отсыпаться, но максимум к третьему дню больше спать не получится". Роман Бузунов, сомнолог

На третий день много спать уже не получится и попытки приведут к бессоннице на фоне долгого нахождения в постели. Из-за этого сбивается режим сна: человек позже засыпает и позже просыпается по утрам.

"Сбитый режим может привести к острой, а в дальнейшем – к хронической бессоннице. Ситуацию усугубляет большое количество алкоголя, кофеина, отсутствие физической активности в праздники". Роман Бузунов, сомнолог

Долгие выходные лучше продумать тщательно и включить в расписание прогулки на свежем воздухе. Ко 2-му января нужно возвращаться в свой привычный график или хотя бы вставать не позже чем на два часа по сравнению с обычными рабочими днями.

Ранее мы рассказали о способах детокса, которые помогут восстановить хорошее самочувствие после долгих праздничных застолий.

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