Магнит для денег: нумерологи назвали даты рождения будущих богачей

Дата рождения может оказывать ключевое влияние на карьеру, черты характера и финансовое благополучие человека. Нумерологи выделили группы чисел, рождение в которые с высокой вероятностью гарантирует богатство и успех в бизнесе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Times of India, определенные числа несут "высокие вибрации", которые якобы способствуют успеху и богатству.

Наибольшие шансы разбогатеть имеют те, кто родился в такие дни:

Родившиеся 1, 10, 19 или 28 числа

Таких людей считают прирожденными лидерами. Им приписывают уверенность, амбициозность и готовность рисковать, поэтому они якобы склонны к предпринимательству и ведению собственного бизнеса.

Родившиеся 8, 17 или 26 числа

Этих людей ассоциируют с финансовой сообразительностью, дисциплиной и настойчивостью. Считается, что богатства они достигают благодаря долгосрочному планированию и терпению.

Родившиеся 3, 12, 21 или 30 числа

Таких людей описывают как хороших коммуникаторов и творческих личностей, которые якобы успешно реализуются в сфере образования, шоу-бизнеса и СМИ.

Родившиеся 5, 14 или 23 числа

С этими датами связаны сразу две характеристики: гибкость, быстрое мышление и умение замечать возможности раньше других – а также финансовая стабильность, ответственность и успех на руководящих должностях.

Нумерология не относится к точным наукам, а ее прогнозы не гарантируют определенных результатов. Любые совпадения являются случайными.

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