Магнит для денег: нумерологи назвали даты рождения будущих богачей
Как пишет издание Times of India, определенные числа несут "высокие вибрации", которые якобы способствуют успеху и богатству.
Наибольшие шансы разбогатеть имеют те, кто родился в такие дни:
Родившиеся 1, 10, 19 или 28 числа
Таких людей считают прирожденными лидерами. Им приписывают уверенность, амбициозность и готовность рисковать, поэтому они якобы склонны к предпринимательству и ведению собственного бизнеса.
Родившиеся 8, 17 или 26 числа
Этих людей ассоциируют с финансовой сообразительностью, дисциплиной и настойчивостью. Считается, что богатства они достигают благодаря долгосрочному планированию и терпению.
Родившиеся 3, 12, 21 или 30 числа
Таких людей описывают как хороших коммуникаторов и творческих личностей, которые якобы успешно реализуются в сфере образования, шоу-бизнеса и СМИ.
Родившиеся 5, 14 или 23 числа
С этими датами связаны сразу две характеристики: гибкость, быстрое мышление и умение замечать возможности раньше других – а также финансовая стабильность, ответственность и успех на руководящих должностях.
Нумерология не относится к точным наукам, а ее прогнозы не гарантируют определенных результатов. Любые совпадения являются случайными.
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