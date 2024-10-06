Воскресный гороскоп для всех знаков зодиака на 6 октября

Астрологи составили зодиакальный прогноз на воскресенье 6 октября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Овен

Необходимо проявлять разборчивость в контактах. Не ведите общих дел с людьми, в отношении порядочности которых у вас есть хотя бы малейшее сомнение.

Конкуренты могут одержать над Овнами верх, воспользовавшись доверчивостью. Вы пребываете в самом романтическом настроении, причем внимание уделяете кому угодно – но только не тому человеку, который для вас особенно важен.

Телец

С одной стороны, перед Тельцами открываются широкие возможности, с другой – вам придется приложить усилия, чтобы понять, как их правильно использовать. Многое зависит от того, какие уроки вы извлекли из событий недавнего прошлого. Вы интересуетесь жизнью окружающих и порой вмешиваетесь в дела, которые совершенно вас не касаются, не проявляя ни такта, ни деликатности.

Близнецы

Перед вами стоят серьезные задачи, и приступать к их решению нужно немедленно. К счастью, рядом есть люди, способные вдохновить вас, дать толковый совет, предостеречь от ошибок. Отношения с близкими полны противоречий. Вам не верят, в вас сомневаются, вас подозревают во всех возможных провинностях. Это, конечно, не добавляет взаимопонимания.

Рак

Возникают разногласия с недавними партнерами. Люди, которым вы некогда очень помогли, отказываются оказать вам ответные услуги. Попытка наладить деловые отношения с новыми знакомыми оборачивается разногласиями и спорами. Вы настроены на романтический лад и всерьез заняты поисками если не своей "половинки", то хотя бы человека, который согласится временно выполнять ее обязанности.

Лев

Ваша неудача становится поводом для насмешек, что, естественно, не поднимает настроение. Ситуация меняется с появлением новых союзников: их вмешательства оказывается достаточно, чтобы влияние негативных тенденций пошло на спад. Эмоциональный фон дня нестабилен, Львы вспыльчивы и раздражительны. Настроение улучшится, когда вы пообщаетесь со старыми друзьями. Они предложат посетить интересное мероприятие, на котором вам не придется скучать.

Дева

Есть шанс, что вам предложит помощь человек, когда-то восхищавшийся вашим профессионализмом и втайне завидовавший вашим победам. Неровно, напряженно складываются отношения с близкими. Только детей вы понимаете с полуслова.

А вот представители старшего поколения огорчают вас: им, кажется, совершенно не интересна ваша точка зрения.

Весы

У Весов могут возникнуть серьезные проблемы на работе. В ваш адрес говорят много неприятного, недоброжелатели могут распускать слухи и сплетни. Вы не поддаетесь на провокации, но чувствуете себя неуютно. Не оправдывают надежд запланированные на этот день развлечения.

Скорпион

Внимательно выслушав все замечания вы, к своему удивлению, обнаружите в них здравое зерно. День подходит для знакомств, вам удается произвести сильное впечатление на людей, с которыми вы встречаетесь. Поладить с теми, кого вы видите впервые, легче, чем с близкими. Желателен активный отдых. Умеренная физическая нагрузка пойдет вам на пользу.

Стрелец

Сегодня вы теряете союзников. Правда, на смену им приходят новые партнеры, но поладить с ними Стрельцам удастся не сразу. Возможны незначительные денежные поступления. День порадует родителей: у них будет повод гордиться своими детьми. Во второй половине дня возможен прием гостей.

Козерог

Козерогам непросто разобраться в деловых отношениях. Методы, которыми вы пользуетесь, не нравятся вашим коллегам, даже если оказываются вполне эффективными и оправдывают себя. Возможны финансовые потери. Стремясь к позитивным эмоциям и новым ощущениям вы охотно идете навстречу людям, желающим завязать с вами знакомство.

Водолей

Возможно поступление интересных профессиональных предложений. Звучат заманчивые обещания, но вы не слишком доверчивы и не принимаете поспешных решений. Жажда перемен в личной жизни толкает Водолеев на опрометчивые поступки: вы готовы броситься в новые отношения, так и не решив, что делать со старыми. Влюбленные не уделяют своим "половинкам" достаточно внимания, и это приводит к ссорам.

Рыбы

Допущенные ошибки становятся серьезной преградой на вашем пути к успеху. Удается сохранить неплохие отношения с близкими, хотя для этого порой требуется скрыть свои истинные мысли по поводу происходящего. Будьте осторожны – день травмоопасен.

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