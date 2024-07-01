Секреты летнего питания: как избежать обезвоживания и поддержать фигуру

В жаркую погоду важно регулярно пополнять запасы воды, считает российский врач-эндокринолог Наталия Тананакина, сообщает Zakon.kz.

В интервью изданию "РИАМО" она подчеркнула, что особенно в летние месяцы организм сталкивается с увеличенной потребностью в жидкости из-за интенсивного теплообмена. Она рекомендует употреблять примерно 0,2 литра воды каждый час, отдавая предпочтение воде и несладким травяным чаям.

Тананакина также отметила, что лето благоприятно для коррекции фигуры, подчеркивая важность изменений в образе жизни и рационе. Увеличение длительности дня и температуры воздуха способствует ускорению метаболических процессов, что уменьшает потребность в пище по сравнению с холодным временем года. Поэтому рекомендуется поддерживать менее калорийное питание летом для достижения лучших результатов.

Кисломолочные продукты, такие как йогурт, кефир и творог, являются важной частью летнего рациона, по словам эксперта. Они дополняются свежими ягодами и фруктами, способствующими улучшению пищеварения и обеспечивающими организм влагой и витаминами.

В условиях жары специалист также рекомендуют принимать пищу 5-6 раз в день небольшими порциями для оптимального пищеварения. Это поможет не только достичь желаемой формы, но и поддержать общее здоровье. Тананакина подчеркнула также важность выбора продуктов: сокращение потребления мяса в пользу рыбы и морепродуктов, использование правильных масел для заправки салатов, а также предпочтение продуктам из грубой муки и злаков способствуют сбалансированному питанию.

Для обогащения рациона рекомендуется употреблять каши с орехами, фруктами и медом.

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