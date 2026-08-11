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Советы

Не конфеты и не торт: диетолог назвала альтернативу сладостям

Не конфеты и не торт: диетолог назвала альтернативу сладостям, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 19:36 Фото: magnific.com
Диетолог Елена Соломатина рассказала, чем можно заменить конфеты, торты и пирожные. По ее словам, одним из более предпочтительных вариантов может быть зефир, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Радио 1" она отметила, что полностью безвредным продуктом его назвать нельзя из-за содержания сахара и патоки. Однако в качественном зефире есть яблочная основа, пектин, агар-агар и желатин. Благодаря большому количеству воздуха в составе зефир выглядит объемным при относительно небольшой калорийности.

По словам Соломатиной, при сбалансированном рационе одна зефиринка не принесет вреда и может стать альтернативой более калорийным сладостям. При этом продукт не рекомендуется людям с диабетом, повышенным уровнем глюкозы и лишним весом.

Диетолог также посоветовала обращать внимание на общую калорийность рациона. В качестве альтернативы сладкой выпечке и конфетам она назвала также пастилу и мармелад.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее сообщалось, что всего одна привычка в питании может снизить риск депрессии и тревоги.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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