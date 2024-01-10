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Сказочное везение до конца января предсказывают астрологи четырем знакам зодиака

Сказочное везение до конца января предсказывают астрологи четырем знака зодиака Фото: freepik
Российский астролог Виктор Дао сообщил, что благоприятный период начинается с 10 января и до конца месяца у Близнецов, Раков, Дев и Скорпионов, передает Zakon.kz.

Как пишет prokhab.ru, Близнецам, как уверяет астролог, предстоят счастливые изменения. Даже если представители знака не сразу смогут осознать значение происходящих событий, в итоге все сложится в их пользу. Особенно значимые подвижки произойдут в профессиональной сфере.

Рожденным под созвездием Рака удастся ощутимо повысить свой достаток. Способы, которыми судьба наградит их деньгами, могут оказаться совершенно разными – повышение зарплаты, выплата премий, наследство или выигрыш в лотерею.

Девам предстоит рывок в сфере карьеры. Вероятны предложения новых проектов на работе. Легкими они не будут, однако представители знака сумеют повысить свой профессиональный уровень, а также получить щедрые выплаты после завершения работы. В личной сфере также не обойдется без позитивных перемен – возможны новые романтические встречи или переход существующих отношений на новый этап.

Скорпионам посчастливится обрести знакомства, которые будут оказывать благотворное влияние на последующее развитие их карьеры. Также вероятны перемены на личном фронте. Однако, предупреждает астролог, важно не пускать события на самотек, а подходить к происходящему со всей ответственностью.

Ранее мы писали о тех, кого, по мнению астрологов, в этом году не обделит вниманием Зеленый Деревянный Дракон.

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